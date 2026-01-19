יום שני, 19.01.2026 שעה 11:51
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

מלחמה על מגבת: הצעד הנואש של נבחרת מרוקו

מעשה מביש כדי לנסות ולמנוע ממנדי לעצור את הפנדל, כשבסוף היה צדק: מביאי הכדורים ניסו למנוע ממנו לייבש את הכפפות, דיופ נלחם על המגבת מול ההמון

|
דרמת המגבת לפני הפנדל (צילום מסך)
דרמת המגבת לפני הפנדל (צילום מסך)

אם ההופעה של השופט חיל מנסאנו במשחק בין ריאל סוסיאדד לברצלונה נראתה כמו שיא של דרמה עם שערים שנפסלו ובדיקות VAR אין סופיות, הרי שבגמר אליפות אפריקה מה שקרה היה חריג בהרבה. השופט הקונגולזי ז’אן-ז’אק נגמבו נדאלה הפך לדמות המרכזית של הערב בהחלטה אחת שעשויה הייתה לשנות את גורל המשחק.

הרגע השנוי במחלוקת הגיע לאחר קרן, כשברהים דיאס ספג מגע קל מדיופ במהלך הרחקת כדור בנגיחה בתוך הרחבה. בתחילה נתן השופט להמשך המשחק, אך לאחר שניגש למסך ה-VAR ובצל הלחץ והאווירה סביב הגמר, החליט להצביע על הנקודה הלבנה. פנדל שלכאורה היה אמור להטות את הכף.

ההחלטה עוררה סערה אדירה. שחקני סנגל, בזעם גדול, היו נטשו את כר הדשא, והמשחק נעצר למשך כ-10 דקות בזמן שהשחקנים והצוות המקצועי דנו בצעד הבא. בסופו של דבר, בהובלת סאדיו מאנה, החליטו הסנגלים לחזור למגרש ולהמשיך למרות הפנדל שנשרק נגדם.

ברהים דיאס מחטיא את הפנדל (IMAGO)ברהים דיאס מחטיא את הפנדל (IMAGO)

ואז החלה סצנה כמעט ביזארית: מאבק של ממש כדי למנוע מאדוארד מנדי להתכונן לבעיטת העונשין. מחליפו, יהוואן דיופ, נאלץ להגן בגופו על המגבת של השוער, כשהוא מתעמת לא רק עם אוספי הכדורים המרוקאים, אלא גם עם שחקנים שניסו למנוע ממנו למסור אותה. דיופ תועד כשהוא מתחמק, נאבק ואף נופל, הכל בניסיון לשמור על המגבת כדי שמנדי יוכל לייבש את הכפפות תחת הגשם הכבד ששטף את רבאט.

ברשתות החברתיות הופצו סרטונים שבהם נראה דיופ מגן בעקשנות על המגבת, בעוד ניסיונות חוזרים ונשנים נעשים לחטוף אותה ממנו. גם אשרף חכימי ניסה לקחת את המגבת ולהרחיקה מהמגרש, מה שהצית עימות בין שחקני סנגל למרוקו. לפי הדיווחים, הניסיון הזה הובל על ידי אוספי כדורים וחלק מאנשי הארגון, כחלק מניסיון לפגוע בהכנתו של מנדי לפנדל.

מאנה ודיאס (IMAGO)מאנה ודיאס (IMAGO)

בסופו של דבר, כל המאמץ הזה התברר כחסר תועלת. מנדי, שוערה של אל אהלי הסעודית, עצר את פנדל הפאננקה של ברהים, והפך לאחד מגיבורי הערב. לאחר מכן סנגל השלימה את המשימה והוכתרה כאלופת אפריקה. יש שראו בכך סוג של צדק פואטי, או אפילו צדק אלוהי, אחרי כל מה שהתרחש בדקות הסוערות שלפני הבעיטה.

