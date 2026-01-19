מלחמה על מגבת: הצעד הנואש של נבחרת מרוקו

אם ההופעה של השופט חיל מנסאנו במשחק בין ריאל סוסיאדד לברצלונה נראתה כמו שיא של דרמה עם שערים שנפסלו ובדיקות VAR אין סופיות, הרי שבגמר אליפות אפריקה מה שקרה היה חריג בהרבה. השופט הקונגולזי ז’אן-ז’אק נגמבו נדאלה הפך לדמות המרכזית של הערב בהחלטה אחת שעשויה הייתה לשנות את גורל המשחק.

הרגע השנוי במחלוקת הגיע לאחר קרן, כשברהים דיאס ספג מגע קל מדיופ במהלך הרחקת כדור בנגיחה בתוך הרחבה. בתחילה נתן השופט להמשך המשחק, אך לאחר שניגש למסך ה-VAR ובצל הלחץ והאווירה סביב הגמר, החליט להצביע על הנקודה הלבנה. פנדל שלכאורה היה אמור להטות את הכף.

ההחלטה עוררה סערה אדירה. שחקני סנגל, בזעם גדול, היו נטשו את כר הדשא, והמשחק נעצר למשך כ-10 דקות בזמן שהשחקנים והצוות המקצועי דנו בצעד הבא. בסופו של דבר, בהובלת סאדיו מאנה, החליטו הסנגלים לחזור למגרש ולהמשיך למרות הפנדל שנשרק נגדם.

ברהים דיאס מחטיא את הפנדל (IMAGO)

ואז החלה סצנה כמעט ביזארית: מאבק של ממש כדי למנוע מאדוארד מנדי להתכונן לבעיטת העונשין. מחליפו, יהוואן דיופ, נאלץ להגן בגופו על המגבת של השוער, כשהוא מתעמת לא רק עם אוספי הכדורים המרוקאים, אלא גם עם שחקנים שניסו למנוע ממנו למסור אותה. דיופ תועד כשהוא מתחמק, נאבק ואף נופל, הכל בניסיון לשמור על המגבת כדי שמנדי יוכל לייבש את הכפפות תחת הגשם הכבד ששטף את רבאט.

ברשתות החברתיות הופצו סרטונים שבהם נראה דיופ מגן בעקשנות על המגבת, בעוד ניסיונות חוזרים ונשנים נעשים לחטוף אותה ממנו. גם אשרף חכימי ניסה לקחת את המגבת ולהרחיקה מהמגרש, מה שהצית עימות בין שחקני סנגל למרוקו. לפי הדיווחים, הניסיון הזה הובל על ידי אוספי כדורים וחלק מאנשי הארגון, כחלק מניסיון לפגוע בהכנתו של מנדי לפנדל.

מאנה ודיאס (IMAGO)

בסופו של דבר, כל המאמץ הזה התברר כחסר תועלת. מנדי, שוערה של אל אהלי הסעודית, עצר את פנדל הפאננקה של ברהים, והפך לאחד מגיבורי הערב. לאחר מכן סנגל השלימה את המשימה והוכתרה כאלופת אפריקה. יש שראו בכך סוג של צדק פואטי, או אפילו צדק אלוהי, אחרי כל מה שהתרחש בדקות הסוערות שלפני הבעיטה.