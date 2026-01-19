"האוהדים צריכים לשלוח פרחים לאיציק עובדיה"

אחרי שעלה להופעת בכורה מול הפועל באר שבע, נבות רטנר, הכישרון הגדול של מכבי חיפה, פתח אתמול (ראשון) בהרכב מול מכבי תל אביב והיה שותף ל-1:4 הגדול של הירוקים. סוכנו של הקשר, שלומי בן עזרא, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

זה כיף לסוכן שפתאום משום מקום עולה לו ילד לקבוצה הבוגרת ומשחק?

”אני חושב שכיף למשפחה שלו ולמכבי חיפה. קודם כל צריך לתת מילה טובה לכל הקבוצות שעשו מחווה לחטופים שחזרו מעזה, חוויה כזאת לא חוויתי. הסיפור של נבות התחיל לפני שלוש שנים, גילוי נאות – אני מייצג גם את אח שלו שמשחק ברמת גן. האבא, שמגדל שבעה ילדים לתפארת, אמר לי: ‘שלומי, בוא תראה את הבן הקטן שלי בהפועל ת”א’. אז לא היו להם בעלים ששלטו במועדון ונבות היה שחקן ספסל בנערים ב’. באתי למשחק וראיתי ילד מאוד מוכשר, אז אמרתי לאבא שחבל ושהילד צריך לשחק כדורגל. לזכותם של מאור בורג וגל אלברמן ייאמר שהם נכנסו למשא ומתן מאוד מהר. איציק עובדיה הוא אחת מהדמויות המרכזיות שהשאירו את נבות במכבי חיפה והאוהדים שלהם צריכים לשלוח לו פרחים”.

היה פרסום שלצ’ה התעניינה בו, איפה זה עמד?

”לצ’ה ועוד מספר קבוצות מאוד התעניינו בו. המשחק הראשון שצד את העיניים של החבר’ה היה במשחק של נברת הנוער נגד אוסטריה והחבר’ה שם נכנסו לעניין ושאלו אותי עליו. מכאן השמועות התחילו לרוץ בכמה קבוצות באירופה וככה נולדה ההתעניינות. אבל איציק עובדה וליאור רפאלוב הראו שהמקום של נבות הוא בסגל של הקבוצה הבוגרת. לצערן של הקבוצות באירופה לא נראה שזה הולך בכיוון שלהם”.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

מה אתה יכול לספר עליו מחוץ לכדורגל?

”הוא עבר לגור בפנימייה. בסוף כל אירוע הוא חונך ילדים צעירים ממנו. עד היום הוא נוסע לאימונים ומשחקים ברכבות. ילד צנוע וטוב, כל מאמן יכול להגיד עליו רק דברים טובים גם מבחינה חברתית. הוא קצת מזכיר לי את מנור סולומון ואני צופה לו עתיד לא פחות משל מנור”.

אתה מייצג גם את אור בלוריאן, שיש לו הצעה מה-MLS.

”בוא ניתן לו להתרכז במשחק שלו הערב. בסופו של דבר מה שיקרה עם אור יקרה ואתם דעו, בארה”ב הכל גלוי”.

אור בלוריאן (רדאד ג'בארה)

אתה מייצג גם את דור חוגי. ברביעי שעבר אני יודע שהוא פנה לאלמוג כהן וביקש לעזוב. אלמוג אמר לנו סבלנות ושיישאר, ובסוף הוא נכנס ביום שבת והיה מעורב בניצחון של בית”ר. מה קורה איתו?

”קודם כל אתם מציינים חצי מהשיחה. החצי השני היה יותר אופטימי וחיובי. אלמוג אמר לו שהוא מאוד אוהב את הגישה שלו, ודור אמר שהוא מקווה שחצי השנה שלו תהיה כמו זאת בהפועל חיפה. אין כמו להגיע למאני טיים בסוף, זה מה שזוכרים בסוף. אני מהמר שדור עוד ימשיך ויכבוש גולים עבור בית”ר ירושלים”.

דור חוגי חוגג (חגי מיכאלי)

אני מסכים איתך, בהתחשב במהירות ומה שחוג נותן, היה צריך להכניס אותו מוקדם יותר. מה עם אדר רטנר ששתי הקבוצות מפ”ת רוצות אותו?

”הוא הגיע לתחושת מיצוי בליגה הלאומית, כל מילה מיותרת. אני מצפה מכל מי שנוגע בדבר לתת לילד הזה להתקדם, אי אפשר לעצור אותו בפעם החמישית והשישית. עדיין לא יודעים לאיפה הוא עובר, בעלי רמת גן נתן אור אדום לא אור ירוק”.

יש לך עוד שחקנים שאפשר לדבר עליהם?

”למכבי ת”א יש כבר שלושה שחקנים שמתאימים לקבוצה הבוגרת. עילאי בן סימון וסהר לביא, שהוא בלם שכבר עכשיו יכול לקבל את המושכות. גם דניאל בן שושן, קשר 8 באותה עמדה של נבות רטנר, מוביל את הקבוצה גם השנה. רק צריך לנסות, מכבי ת”א עושה עבודה מדהימה במחלקת הנוער ורק צריך לנסות”.