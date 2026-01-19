יום שני, 19.01.2026 שעה 11:24
ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2720-2519הפועל ראשל"צ4
2724-2819מ.ס קריית ים5
2722-2618מ.ס כפר קאסם6
2724-2719הפועל ר"ג7
2529-2818הפועל כפר שלם8
2527-2419עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1826-2219הפועל נוף הגליל14
1839-3019מכבי יפו15
1831-1818הפועל עפולה16

קדנציה שלישית: אביטן מונה למאמן הפועל חדרה

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. המאמן בן ה-54 שעשה היסטוריה בקבוצה חוזר לעוד קדנציה לאחר שעזב את נבחרת הנשים: "חיבור טבעי, מבחינתי אני חוזר הביתה"

|
ניסו אביטן (חגי מיכאלי)
ניסו אביטן (חגי מיכאלי)

ניסו אביטן שעזב את נבחרת הנשים בכדורגל מונה רשמית למאמנה של הפועל חדרה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. בקדנציה הראשונה שלו בה עמד על הקווים, המועדון עלה לליגת העל אחרי 38 שנה ועשה היסטוריה.

“היום החיבור הזה נולד מחדש, לאחר שניסו חתם כמאמנה החדש של הקבוצה. אביטן מחליף בתפקידו את רותם בר יוסף, שהוכיח נאמנות ועשה עבודה מצוינת בשלל תפקידיו בצוות המקצועי העונה, והחליט שברצונו להמתין להזדמנות לשמש מאמן ראשי”, נמסר מהפועל חדרה.

אביטן (54) הגיע כאמור לחדרה בקדנציה הראשונה בעונת 2017/18 והוביל את הקבוצה לליגת העל בעונה היסטורית מיד לאחר שהקבוצה עלתה מליגה א' ללאומית. עונה לאחר מכן, בליגת העל, הוביל אביטן את הקבוצה לפלייאוף עליון ולחצי גמר גביע המדינה. 

ניסו אביטן (שאול גרינפלד, ההתאחדות לכדורגל)ניסו אביטן (שאול גרינפלד, ההתאחדות לכדורגל)

הקדנציה השנייה של אביטן בחדרה החלה שני מחזורים לסיום עונת 2022/23, כאשר הוא נקרא להציל את הקבוצה מירידה ועמד במשימה. ניסו, שמגיע לקדנציה השלישית בחדרה לאחר ששימש בשנה האחרונה כמאמן נבחרת הנשים בכדורגל, אמר לאחר החתימה: "החיבור ביני לבין הפועל חדרה הוא חיבור טבעי. עברנו היסטוריה מרגשת של עליות וירידות, ומבחינתי אני חוזר הביתה. מי שמכיר אותי יודע שאני מעדיף בעיקר לעבוד ופחות לדבר, נעשה את מה שצריך כדי להוביל את הקבוצה למקומות שהיא ראויה להיות בהם".

יקיר שוורץ הוסיף: "ניסו הוא לא עוד מאמן עבור הפועל חדרה ואני מאוד שמח שהוא שוב איתנו. אנחנו נעשה את השינויים הנדרשים על מנת להוציא את הקבוצה לדרך חדשה. אני רוצה להודות לרותם, שהיה לצידי בעונה הקשה הזו ועשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר. רותם מוערך מאוד ואהוב על ידי השחקנים ואני מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם".

יקיר שוורץ (שחר גרוס)יקיר שוורץ (שחר גרוס)

המאמן היוצא, הגיע להיפרד מהשחקנים שוחח עם ניסו ואיחל לו בהצלחה. בר יוסף החליט לא לחזור לפוזיציה של עוזר והוא מעדיף להמתין להזדמנות כמאמן ראשי.

גורם בהפועל חדרה אמר: "רותם יצא גדול. אתה לא רואה היום בכדורגל דוגמאות כאלה למאמן שהחליטו להחליף אותו והוא מגיע להיפרד מהשחקנים ומאחל בהצלחה למי שהחליף אותו. רותם מאוד אהוב ומוערך במועדון והוא פשוט נקלע לסיטואציה בעייתית שלא ממש קשורה אליו וליכולות שלו. הוא הוכיח נאמנות לכל אורך הדרך והיה איש מערכת מסור והלוואי שהוא יחזור אלינו בעתיד בדלת הראשית

