דקה 63: כפר קאסם - מכבי פ"ת 0:0

המחזור ה-19 בליגה הלאומית יינעל הערב (שני), עם שלושה משחקים שנערכים במקביל בשעה זו. מוליכת הטבלה מכבי פתח תקווה מתארחת אצל מ.ס כפר קאסם, הפועל כפר סבא פוגשת בביתה את הפועל עפולה והפועל כפר שלם מארחת את הפועל רעננה.

מ.ס כפר קאסם – מכבי פ”ת 0:0

המלאבסים שכאמור בפסגת הליגה, נעצרו במחזור שעבר עם 2:2 נגד הפועל רמת גן. לפני כן, השיגו שלושה ניצחונות רצופים והם עדיין מחזיקים בפער של שבע נקודות ממכבי הרצליה השנייה וזאת טרם שריקת הפתיחה בבת ים. הקבוצה מהמגזר מגיעה להתמודדות מהמקום השישי, לאחר הפסד 1:0 להפועל כפר סבא, אך עם הזדמנות לטפס למקום השלישי.

הטקס לפני המשחק לאבי לוזון (רועי כפיר)

שחקני כפר קאסם (רועי כפיר)

פרנק ריבולר ועומרי עמאר (רועי כפיר)

עומרי עמאר עם הכדור (רועי כפיר)

הפועל כפר שלם – הפועל רעננה 1:2

המארחת מגיעה למשחק הערב לאחר ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים וכשהיא ירדה עד למקום השמיני בטבלה. מנגד האורחת יודעת שניצחון שני רצוף יעלה אותה מעל חניכיו של ירון הוכנבוים ויגרום לה לטפס עד למקום השמיני במקומם.

שער! בדקה החמישית, הפועל כפר שלם עלתה ל-0:1: גיא סביליה הגיע לכדור רוחב ובעט מתוך הרחבה פנימה.

שער! בדקה ה-23, רעננה השוותה ל-1:1: עומר דהן קיבל הגבהה לרחבה ועם מספרת אדירה שלח את הכדור לרשת.

שער! דקה 33, כפר שלם שוב הובילה: סביליה קיבל את הכדור בקצה הימני של הרחבה, היטל בשומר שלו ובעט לשער, הכדור פגע בדרך במגן, נכנס לרשת וזה 1:2 למארחת.

הפועל כפר סבא – הפועל עפולה 2:2

חניכיו של אדם לם ינסו לנצח את האחרונה בטבלה, על מנת להשוות את מאזן הנקודות שלהם לבני הרצליה במקום השני שמוביל לליגת העל בסוף העונה. מהצד השני בעפולה יודעים שבעקבות התחתית הצמודה בלאומית, ניצחון חוץ יעלה אותם עד למקום ה-12 בטבלה שמוביל להישארות.

שער! בדקה החמישית, הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: חוליו סזאר הוריד כדור ברחבה לניב טובול, שבעט אל הרשת.

שער! בדקה ה-20, הפועל עפולה השוותה ל-1:1: ריצ’ארד קולה הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד ימין ונגח פנימה.

שער! בדקה ה-22, האורחת הפכה את התוצאה: שניר טליאס הגביה למרכז, בן כהן הסתנן בתוך ההגנה הירוקה ונגח לרשת וזה 1:2.

שער! בדקה ה-33, כפר סבא השוותה ל2:2: ציצושווילי הגביה לרחבה וחוליו סזאר הגיע ראשון לכדור ונגח לפינה הרחוקה ולרשת.