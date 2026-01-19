יום שני, 19.01.2026 שעה 20:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2720-2519הפועל ראשל"צ4
2724-2819מ.ס קריית ים5
2722-2618מ.ס כפר קאסם6
2724-2719הפועל ר"ג7
2529-2818הפועל כפר שלם8
2527-2419עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1826-2219הפועל נוף הגליל14
1839-3019מכבי יפו15
1831-1818הפועל עפולה16

דקה 63: כפר קאסם - מכבי פ"ת 0:0

ליגה לאומית, מחזור 19: המלאבסים רוצים להמשיך לשמר את הפער בפסגה, המארחת תפתיע ותטפס בטבלה? במקביל: כפר שלם - רעננה 1:2, כפ"ס - עפולה 2:2

|
לירן חזן ועומרי עמאר (רועי כפיר)
לירן חזן ועומרי עמאר (רועי כפיר)

המחזור ה-19 בליגה הלאומית יינעל הערב (שני), עם שלושה משחקים שנערכים במקביל בשעה זו. מוליכת הטבלה מכבי פתח תקווה מתארחת אצל מ.ס כפר קאסם, הפועל כפר סבא פוגשת בביתה את הפועל עפולה והפועל כפר שלם מארחת את הפועל רעננה.

מ.ס כפר קאסם – מכבי פ”ת 0:0

המלאבסים שכאמור בפסגת הליגה, נעצרו במחזור שעבר עם 2:2 נגד הפועל רמת גן. לפני כן, השיגו שלושה ניצחונות רצופים והם עדיין מחזיקים בפער של שבע נקודות ממכבי הרצליה השנייה וזאת טרם שריקת הפתיחה בבת ים. הקבוצה מהמגזר מגיעה להתמודדות מהמקום השישי, לאחר הפסד 1:0 להפועל כפר סבא, אך עם הזדמנות לטפס למקום השלישי.

הטקס לפני המשחק לאבי לוזון (רועי כפיר)הטקס לפני המשחק לאבי לוזון (רועי כפיר)
שחקני כפר קאסם (רועי כפיר)שחקני כפר קאסם (רועי כפיר)
פרנק ריבולר ועומרי עמאר (רועי כפיר)פרנק ריבולר ועומרי עמאר (רועי כפיר)
עומרי עמאר עם הכדור (רועי כפיר)עומרי עמאר עם הכדור (רועי כפיר)

 הפועל כפר שלם – הפועל רעננה 1:2

המארחת מגיעה למשחק הערב לאחר ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים וכשהיא ירדה עד למקום השמיני בטבלה. מנגד האורחת יודעת שניצחון שני רצוף יעלה אותה מעל חניכיו של ירון הוכנבוים ויגרום לה לטפס עד למקום השמיני במקומם.

שער! בדקה החמישית, הפועל כפר שלם עלתה ל-0:1: גיא סביליה הגיע לכדור רוחב ובעט מתוך הרחבה פנימה.

שער! בדקה ה-23, רעננה השוותה ל-1:1: עומר דהן קיבל הגבהה לרחבה ועם מספרת אדירה שלח את הכדור לרשת.

שער! דקה 33, כפר שלם שוב הובילה: סביליה קיבל את הכדור בקצה הימני של הרחבה, היטל בשומר שלו ובעט לשער, הכדור פגע בדרך במגן, נכנס לרשת וזה 1:2 למארחת.

הפועל כפר סבא – הפועל עפולה 2:2

חניכיו של אדם לם ינסו לנצח את האחרונה בטבלה, על מנת להשוות את מאזן הנקודות שלהם לבני הרצליה במקום השני שמוביל לליגת העל בסוף העונה. מהצד השני בעפולה יודעים שבעקבות התחתית הצמודה בלאומית, ניצחון חוץ יעלה אותם עד למקום ה-12 בטבלה שמוביל להישארות.

שער! בדקה החמישית, הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: חוליו סזאר הוריד כדור ברחבה לניב טובול, שבעט אל הרשת.

שער! בדקה ה-20, הפועל עפולה השוותה ל-1:1: ריצ’ארד קולה הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד ימין ונגח פנימה.

שער! בדקה ה-22, האורחת הפכה את התוצאה: שניר טליאס הגביה למרכז, בן כהן הסתנן בתוך ההגנה הירוקה ונגח לרשת וזה 1:2.

שער! בדקה ה-33, כפר סבא השוותה ל2:2: ציצושווילי הגביה לרחבה וחוליו סזאר הגיע ראשון לכדור ונגח לפינה הרחוקה ולרשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */