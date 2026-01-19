יום שני, 19.01.2026 שעה 10:46
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2720-2519הפועל ראשל"צ4
2724-2819מ.ס קריית ים5
2722-2618מ.ס כפר קאסם6
2724-2719הפועל ר"ג7
2529-2818הפועל כפר שלם8
2527-2419עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1826-2219הפועל נוף הגליל14
1839-3019מכבי יפו15
1831-1818הפועל עפולה16

מכתום לכתום: אליאן רוחנא חתם בהפועל ראשל"צ

הקבוצה מעיר היין הודיעה על צירופו של הקשר בן ה-29, שמגיע מבני יהודה באמצע העונה. שב למועדון בו שיחק בגיל נוער, יעזור למרטן לעלות לליגת העל?

|
אליאן רוחנא (רועי כפיר)
אליאן רוחנא (רועי כפיר)

הפועל ראשון לציון עובדת בחלון של ינואר. הכתומים של דוד מרטן הודיעו היום (שני) על החתמתו של הקשר בן ה-29 אליאן רוחנא, שמגיע מקבוצה כתומה אחרת – בני יהודה.

במועדון מעיר היין הכריזו על הרכש: “ברוך השב אליאן! שמחים להודיע על החתמתו של אליאן רוחנא. אליאן חוזר הביתה וזאת לאחר שלפני 9 עונות שיחק במועדון במדי קבוצת הנוער במשך שתי עונות”.

בהפועל ראשל”צ עוד הוסיפו: “בחצי העונה האחרונה שיחק רוחנא בבני יהודה ובעונה הקודמת היה שותף בעליית הליגה של הפועל פתח תקווה. מחכים לראות אותך במדים הכתומים שלנו שוב, בהצלחה”.

אליאן רוחנא (רועי כפיר)

כזכור, בשבוע שעבר פרסמנו כאן ב-ONE על כך שהשחקן קרוב לסכם בראשל”צ. רוחנא שיחק לא מזמן גם בליגת העל בהפועל תל אביב, ועבר גם בין כמה קבוצות מהלאומית כמו מכבי אחי נצרת, הפועל כפר סבא וכאמור הפועל פ”ת ובני יהודה.

הפועל ראשל”צ, נכון לכתיבת שורות אלו, השיגה עד כה העונה 27 נקודות עם מאזן של שבעה ניצחונות, שישה תוצאות תיקו ושישה הפסדים כשהיא עומדת במקום הרביעי בלאומית – מרחק חמש נקודות מהמקום שמוביל לעליית ליגה.

