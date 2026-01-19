מכתום לכתום: אליאן רוחנא חתם בהפועל ראשל"צ

הפועל ראשון לציון עובדת בחלון של ינואר. הכתומים של דוד מרטן הודיעו היום (שני) על החתמתו של הקשר בן ה-29 אליאן רוחנא, שמגיע מקבוצה כתומה אחרת – בני יהודה.

במועדון מעיר היין הכריזו על הרכש: “ברוך השב אליאן! שמחים להודיע על החתמתו של אליאן רוחנא. אליאן חוזר הביתה וזאת לאחר שלפני 9 עונות שיחק במועדון במדי קבוצת הנוער במשך שתי עונות”.

בהפועל ראשל”צ עוד הוסיפו: “בחצי העונה האחרונה שיחק רוחנא בבני יהודה ובעונה הקודמת היה שותף בעליית הליגה של הפועל פתח תקווה. מחכים לראות אותך במדים הכתומים שלנו שוב, בהצלחה”.

אליאן רוחנא (רועי כפיר)

כזכור, בשבוע שעבר פרסמנו כאן ב-ONE על כך שהשחקן קרוב לסכם בראשל”צ. רוחנא שיחק לא מזמן גם בליגת העל בהפועל תל אביב, ועבר גם בין כמה קבוצות מהלאומית כמו מכבי אחי נצרת, הפועל כפר סבא וכאמור הפועל פ”ת ובני יהודה.

הפועל ראשל”צ, נכון לכתיבת שורות אלו, השיגה עד כה העונה 27 נקודות עם מאזן של שבעה ניצחונות, שישה תוצאות תיקו ושישה הפסדים כשהיא עומדת במקום הרביעי בלאומית – מרחק חמש נקודות מהמקום שמוביל לעליית ליגה.