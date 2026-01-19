"לא הוגן", "ברצלונה נתנה דחיפה לארבלואה"

ברצלונה רשמה הפסד כואב במיוחד, 2:1 בחוץ מול ריאל סוסיאדד, במשחק שבו הציגה יכולת גבוהה, אך ירדה מהמגרש בידיים ריקות. בתקשורת הספרדית סיכמו כי הקטלונים נפלו למרות עדיפות ברורה וערב רווי מחלוקות, והמשמעות ברורה: היתרון בפסגת הטבלה כמעט נעלם, והפער מריאל מדריד הצטמק לנקודה אחת בלבד, מה שמחזיר את מאבק האליפות למתח מלא.

ב’ספורט’ נכתב: “רמירו, הקורות וה-VAR חרצו את גורל ברצלונה באנואטה. משחק טוב של החבורה של האנזי פליק, שנופלת בצורה לא צודקת ועם לא מעט מחלוקת מול ריאל סוסיאדד ומסיימת רצף של 11 ניצחונות רצופים. הכדורגל לא תמיד הוגן. ברצלונה הציגה משחק מצוין לאורך שלבים רבים בהתמודדות, יצרה אין ספור מצבים, אך סיימה עם הפסד שלישי העונה בליגה, וראתה כיצד ריאל מדריד שנמצאת במשבר מתקרבת עד מרחק נקודה אחת בלבד בטבלה. חוסר הדיוק מול השער, היכולת של רמירו, עד חמישה כדורים שפגעו בקורות, והופעה שנויה מאוד במחלוקת של חיל מנסאנו ודל סרו גראנדה, שהוציאה את שחקני ברצלונה מדעתם, מסבירים את התוצאה”.

ב’מארקה’ הוסיפו: “ברצלונה נותנת דחיפה לארבלואה. הקבוצה של פליק לא הייתה ראויה להפסיד באנואטה בשום צורה, אך כעת היא מקדימה את ריאל מדריד בנקודה אחת בלבד. בפועל ההפסד הזה הופך את מאבק האליפות למותח במיוחד. החלטת נבדל גבולית נגד לאמין, ומספר הצלות גדולות של רמירו העניקו את הנקודות לריאל סוסיאדד, שמאז הגעתו של מטראצו נראית כקבוצה שמכוונת רק לצמרת. מקריות או לא, ההפסד מגיע דווקא בזמן שראפיניה מושבת. ההופעה הנהדרת של לאמין ימאל לא זכתה לתגמול, וזה היה ההפסד השלישי של ברצלונה בליגה העונה”.

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

ב’אס’ נכתב: “יש ימים שבהם שום דבר לא הולך, לא משנה כמה אתה מנסה. וזה בדיוק מה שקרה לברצלונה באנואטה, שם היא הציגה תצוגת כדורגל מרשימה שלא הספיקה לניצחון. הקבוצה נתקלה בשורה של מכשולים, אחרי ששלושה שערים של ברצלונה נפסלו על ידי ה-VAR, שער אחד לזכות המארחת אושר ללא התערבות ה-VAR, פנדל שנשרק בוטל לאחר בדיקה, וחמישה כדורים פגעו בקורות. רמירו היה מצוין בין הקורות. ברצלונה עדיין מוליכה את הטבלה, אך ריאל מדריד סוגרת את הפער ונמצאת נקודה אחת בלבד מאחור”.