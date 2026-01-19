יום שני, 19.01.2026 שעה 11:25
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
3811-3316מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
2818-3015מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1023-915מכבי נוג'ידאת15
227-1916הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2320-2016שמשון תל אביב7
2225-2916מכבי עירוני אשדוד8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1326-2016בית"ר נורדיה ירושלים16

ביהמ"ש: לא ימונה מפרק זמני לעירוני אשדוד

השופט יעקב פרסקי הורה למחוק את הבקשה, אך ציין שיש הצדקה לבקשת מתן צו פירוק לעמותה. גם לירן שפיר, שעבד עם המועדון מאז 2023/24, נכנס לבקשה

|
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

עתידה של מכבי עירוני אשדוד עדיין לא ברור. בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בראשות השופט יעקב פרסקי, קבע כי לא ימונה מפרק זמני למכבי עירוני אשדוד, אך כן ייקבע דיון למתן צו פירוק העמותה, שחייבת לא מעט כספים, עפ"י עו"ד אופיר רונן, המייצג את השחקנים והמאמנים.

בדיון שנערך בעניין תיק פר"ק 68573-12-25, נכחו עו"ד איציק אבישר ועו"ד אדם צופיוף, ב"כ העמותה; יגאל ממן, יו"ר העמותה; עו"ד אופיר רונן, מייצג השחקנים והמאמנים; רוי מליקה, שחקן אשדוד; עו"ד בת שבע כהן, ב"כ רשם העמותות ועו"ד מלי חג'ג' לשם, ב"כ הכונ"ר.

"התקבלה המלצת בית המשפט וניתנה הודעה על מחיקת הבקשה ואני מורה על מחיקת הבקשה למינוי מפרק זמני", ציין השופט יעקב פרסקי. "כפי שציינתי בדברים שנאמרו בדיון", המשיך, "יש הצדקה לקביעת מועד בבקשה שבתיק העיקרי, היינו בקשה למתן צו פירוק".

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

הדיון הבא ייערך ב-19/02 בשעה 12:30. ב"כ המבקשים יגיש עדכון לבקשתו בתוך 15 ימים. ב"כ העמותה יגישו תגובה בתוך שבעה ימים לאחר מכן. ב"כ המבקשים יוכל להגיב עד ל-17/02. גם לירן שפיר, עובד המועדון, מאז 2023/24, נכנס לבקשה, כשהעמותה יכולה להתייחס גם לטענותיו.

בין הדברים, ציין עו"ד אופיר רונן, כי "הקבוצה לא מכחישה בתגובתה את הטענות כי נמצאת בגירעון תקציבי של חצי מיליון שקלים". בסוף פסוק, ציין השופט יעקב פרסקי, כי מטעם ההתאחדות לכדורגל רשאית היא להגיש תגובה או להתייצב לדיון. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */