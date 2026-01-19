ביהמ"ש: לא ימונה מפרק זמני לעירוני אשדוד

עתידה של מכבי עירוני אשדוד עדיין לא ברור. בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בראשות השופט יעקב פרסקי, קבע כי לא ימונה מפרק זמני למכבי עירוני אשדוד, אך כן ייקבע דיון למתן צו פירוק העמותה, שחייבת לא מעט כספים, עפ"י עו"ד אופיר רונן, המייצג את השחקנים והמאמנים.

בדיון שנערך בעניין תיק פר"ק 68573-12-25, נכחו עו"ד איציק אבישר ועו"ד אדם צופיוף, ב"כ העמותה; יגאל ממן, יו"ר העמותה; עו"ד אופיר רונן, מייצג השחקנים והמאמנים; רוי מליקה, שחקן אשדוד; עו"ד בת שבע כהן, ב"כ רשם העמותות ועו"ד מלי חג'ג' לשם, ב"כ הכונ"ר.

"התקבלה המלצת בית המשפט וניתנה הודעה על מחיקת הבקשה ואני מורה על מחיקת הבקשה למינוי מפרק זמני", ציין השופט יעקב פרסקי. "כפי שציינתי בדברים שנאמרו בדיון", המשיך, "יש הצדקה לקביעת מועד בבקשה שבתיק העיקרי, היינו בקשה למתן צו פירוק".

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

הדיון הבא ייערך ב-19/02 בשעה 12:30. ב"כ המבקשים יגיש עדכון לבקשתו בתוך 15 ימים. ב"כ העמותה יגישו תגובה בתוך שבעה ימים לאחר מכן. ב"כ המבקשים יוכל להגיב עד ל-17/02. גם לירן שפיר, עובד המועדון, מאז 2023/24, נכנס לבקשה, כשהעמותה יכולה להתייחס גם לטענותיו.

בין הדברים, ציין עו"ד אופיר רונן, כי "הקבוצה לא מכחישה בתגובתה את הטענות כי נמצאת בגירעון תקציבי של חצי מיליון שקלים". בסוף פסוק, ציין השופט יעקב פרסקי, כי מטעם ההתאחדות לכדורגל רשאית היא להגיש תגובה או להתייצב לדיון.