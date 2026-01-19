משחק נהדר לשארפ, הישראליות התקשו במכללות

משחקי המכללות נמשכו הלילה (בין ראשון לשני), כשבמרכז העניינים עמד שוב עמנואל שארפ. בנו של שחק מכבי ת”א האגדי הפגין יכולת נהדרת בניצחון המוחץ של יוסטון על אריזונה סטייט, 73:103. הגארד הצעיר (21) תרם 16 נקודות (ב-5 מ-12 מהשדה), חמישה ריבאונדים, אסיסט אחד וחטיפה ב-23 דקות על הפרקט. בעקבות הניצחון, ה-11 ברציפות שלהם, הקוגרס מחזיקים במאזן מרשים של 1:17 (0:5 בחטיבת הביג 12).

גם ירדן גרזון ואוניברסיטת מרילנד עלו על הפרקט, אך זה היה לילה קשה עבורם. הקבוצה, המדורגת במקום ה-12, הובסה 97:67 על ידי UCLA החזקה (מדורגת 3). גרזון רשמה 30 דקות משחק אך התקשתה לקלוע וסיימה עם שבע נקודות בלבד (2 מ-11 מהשדה), לצד שני אסיסטים וחסימה. מאזנה של מרילנד עומד כעת על 3:17, כשכל הפסדיה נרשמו במסגרת חטיבת הביג 10.

ירדן גרזון (IMAGO)

גם בפרדו נרשמה אכזבה בגזרת הישראליות. הילה קארש עלתה מהספסל ל-22 דקות בתבוסה של הבוילמייקרס 83:57 לדרום קרוליינה. קארש לא הצליחה למצוא את הטבעת והחטיאה את כל 6 הזריקות שלה, כשהיא מוסיפה ארבעה ריבאונדים ואסיסט. פרדו ירדה למאזן 8:10 (ומאזן שלילי של 5:2 בתוך הביג 10).

במשחק נוסף, מכללת פרדו פורט ווין גברה על מילווקי 82:100 ושיפרה את מאזנה ל-8:12. עם זאת, תגלית העונה בליגת העל אשתקד, יובל לוין, שותף לשמונה דקות בלבד בהן הספיק לרשום עבירה אחת.