יום שני, 19.01.2026 שעה 10:47
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

דיאס התנצל ובכה, אך הנהלת הנבחרת לא סולחת

הרוחות סביב גמר אליפות אפריקה מסרבות להירגע לאחר החטאת הפנדל הגורלית של קשר ריאל מדריד. מאמן נבחרת מרוקו: "התמונה שנתנו לאפריקה היום מבישה"

|
ברהים דיאס שבור בסיום. הפנים אומרות הכל (IMAGO)
ברהים דיאס שבור בסיום. הפנים אומרות הכל (IMAGO)

הרוחות סביב גמר גביע אפריקה שנערך אמש (ראשון) מסרבות להירגע. לאחר הבלגאן הגדול סביב הפנדל שנשרק בתוספת הזמן והירידה של נבחרת סנגל לחדרי ההלבשה. ברהים דיאס, הכוכב הגדול של נבחרת מרוקו ושחקן ריאל מדריד, ניגש לבעוט את הבעיטה המכרעת, אך בעט בשלומיאליות ופספס הזדמנות להעניק למדינתו את התואר הנכסף, מול הקהל הביתי.

בתקשורת מדווח שדיאס התנצל בחדר ההלבשה בפני כל הקבוצה לאחר המקרה ואף פרץ בבכי. עם זאת, מנהלי הנבחרת כועסים עליו מאוד ועדיין לא סלחו לו על הזלזול בבעיטה וההחטאה הגורלית. בדיווח מתואר כי הנבחרת הרוסה, ושיש חוסר הבנה בקרב כל השחקנים.

מנגד, מאמן מרוקו וואליד רגראגי תקף בחריפות את התנהלות יריבו: "התמונה שנתנו לאפריקה היום היא קצת מבישה. כשמאמן מבקש משחקניו לעזוב את המגרש... מה שפאפא תיאו עשה הלילה לא עושה כבוד לאפריקה. זה לא 'קלאס', אבל זה לא עניין גדול. הוא אלוף אפריקה, אז יש לו את הזכות להגיד מה שהוא רוצה".

ברהים דיאס מחטיא את הפנדל (IMAGO)ברהים דיאס מחטיא את הפנדל (IMAGO)

ועכשיו לצד המנצח. כאמור, מאמן סנגל פאפא תיאו הורה לשחקניו לרדת מהמגרש במחאה על פסיקת הפנדל, ורק לאחר 15 דקות של הפסקה חזרו השחקנים לדשא. בסיום המשחק התנצל המאמן על המהלך המעורר מחלוקת: "אני לא מעריך בכלל את זה שאמרתי לשחקנים שלי לעזוב את המגרש, אני מתנצל בפני הכדורגל. אחרי מחשבה, הוריתי להם לחזור. לפעמים אתה יכול להגיב בלהט הרגע, אבל אנחנו מקבלים את טעויות השיפוט ומציעים את התנצלותנו לעולם הכדורגל".

מי שהרגיע את הרוחות היה קפטן סנגל, סאדיו מאנה, שלא ירד מהמגרש ובסופו של דבר אף קרא לחבריו לחזור אל הדשא. כשנשאל מדוע לא ירד לחדרי ההלבשה אמר: “השופט יכול לטעות בדיוק כמונו, זה לא מתפקידנו לשפוט אותו. ומעל הכל, עשיתי זאת עבור האנשים בכל רחבי העולם: הם רצו לצפות במשחק".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */