דיאס התנצל ובכה, אך הנהלת הנבחרת לא סולחת

הרוחות סביב גמר גביע אפריקה שנערך אמש (ראשון) מסרבות להירגע. לאחר הבלגאן הגדול סביב הפנדל שנשרק בתוספת הזמן והירידה של נבחרת סנגל לחדרי ההלבשה. ברהים דיאס, הכוכב הגדול של נבחרת מרוקו ושחקן ריאל מדריד, ניגש לבעוט את הבעיטה המכרעת, אך בעט בשלומיאליות ופספס הזדמנות להעניק למדינתו את התואר הנכסף, מול הקהל הביתי.

בתקשורת מדווח שדיאס התנצל בחדר ההלבשה בפני כל הקבוצה לאחר המקרה ואף פרץ בבכי. עם זאת, מנהלי הנבחרת כועסים עליו מאוד ועדיין לא סלחו לו על הזלזול בבעיטה וההחטאה הגורלית. בדיווח מתואר כי הנבחרת הרוסה, ושיש חוסר הבנה בקרב כל השחקנים.

מנגד, מאמן מרוקו וואליד רגראגי תקף בחריפות את התנהלות יריבו: "התמונה שנתנו לאפריקה היום היא קצת מבישה. כשמאמן מבקש משחקניו לעזוב את המגרש... מה שפאפא תיאו עשה הלילה לא עושה כבוד לאפריקה. זה לא 'קלאס', אבל זה לא עניין גדול. הוא אלוף אפריקה, אז יש לו את הזכות להגיד מה שהוא רוצה".

ברהים דיאס מחטיא את הפנדל (IMAGO)

ועכשיו לצד המנצח. כאמור, מאמן סנגל פאפא תיאו הורה לשחקניו לרדת מהמגרש במחאה על פסיקת הפנדל, ורק לאחר 15 דקות של הפסקה חזרו השחקנים לדשא. בסיום המשחק התנצל המאמן על המהלך המעורר מחלוקת: "אני לא מעריך בכלל את זה שאמרתי לשחקנים שלי לעזוב את המגרש, אני מתנצל בפני הכדורגל. אחרי מחשבה, הוריתי להם לחזור. לפעמים אתה יכול להגיב בלהט הרגע, אבל אנחנו מקבלים את טעויות השיפוט ומציעים את התנצלותנו לעולם הכדורגל".

מי שהרגיע את הרוחות היה קפטן סנגל, סאדיו מאנה, שלא ירד מהמגרש ובסופו של דבר אף קרא לחבריו לחזור אל הדשא. כשנשאל מדוע לא ירד לחדרי ההלבשה אמר: “השופט יכול לטעות בדיוק כמונו, זה לא מתפקידנו לשפוט אותו. ומעל הכל, עשיתי זאת עבור האנשים בכל רחבי העולם: הם רצו לצפות במשחק".