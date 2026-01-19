יום שני, 19.01.2026 שעה 20:19
יום שני, 19/01/2026, 20:00אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 19
הפועל ב"ש
דקה 16
1 0
שופט: אביעד שילוח
שער לויזוס לויזו (1)
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 19/01/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
לוקאס פלקאו בין שחקני הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)
לוקאס פלקאו בין שחקני הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)

מפגש גדול בבלומפילד. בשעה זו, הפועל תל אביב מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור ה-19 של ליגת העל. החבורה של אליניב ברדה מגיעה אחרי ההדחה הכואבת והדרמטית מגביע המדינה לאור ההפסד בפנדלים בדרבי למכבי תל אביב. האורחת מצידה, יודעת ששלוש נקודות הן קריטיות כשבית”ר ירושלים פתחה פער ועלתה לפסגה טרם שריקת הפתיחה באצטדיון היפואי.

האדומים מתל אביב ספגו מכה לא פשוטה נגד היריבה העירונית בגביע, וכבר הם מקבלים יריבה חזקה נוספת וצריכים להתעשת. במחזור שעבר בליגה, ברדה וחניכיו סיימו ב-3:3 משוגע עם הפועל חיפה בסמי עופר, אבל החזרה למגרש הביתי שהוא מבצרם העונה אמורה להעניק להם הרבה ביטחון.

ה-0:0 מול מכבי חיפה במחזור הקודם קצת עצר את רן קוז’וק ושחקניו, שחזרו לנצח מהר עם 1:2 על הפועל ירושלים בדרך לשלב הבא בגביע. מאז המפלה מול עירוני טבריה לפני חודש, הקבוצה מבירת הנגב לא נכנעה, כשעכשיו הלחץ עבר אליה לאחר שבית”ר כאמור תפסה את המקום הראשון לפני המשחק של הדרומיים שינסו להשתוות שוב לירושלמים.

הקבוצות נפגשו לראשונה העונה במסגרת חצי גמר גביע הטוטו, אז בחודש אוגוסט הפועל ת”א ניצחה 0:2. בסיבוב הראשון של 2025/26, הפועל ב”ש השיגה 1:2 בטרנר משערים של אופיר דוידזאדה ודן ביטון (פנדל), כשסתיו טוריאל רק השווה זמנית.

מחצית ראשונה
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת להפועל ת"א. לויזו לקח כדור באגף ימין, עבר לרגל שמאל, התקדם ושחרר בעיטה שטוחה וחזקה, אליאסי הדף לקרן
  • '4
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: אוי אוי אליאסי. בלוריאן החזיר כדור אחורה לשוער, שעצר לא טוב עם הרגל ושגה בענק, לויזו ניצל זאת, חטף ומול שער ריק לא התבלבל וכבש
  • '2
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. הרחקה של שחר פיבן הגיעה עד לקאנגווה שניסה בעיטה מסף הרחבה, אך הכדור היה חלש ופספס את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך!
