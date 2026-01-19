רשמית: גוני נאור עבר בהשאלה ללאריסה היוונית

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, קשר מכבי חיפה גוני נאור סגר רשמית את תנאיו בלאריסה היוונית והצטרף אליה ללא עלות באמצעות סוכניו גלעד קצב ואדם קידן, לאחר שההסכם ההשאלה נחתם אמש בשעות הלילה המאוחרות.

סוכנו אדם קידן הגיע להבנות מול ראשי הירוקים על פרטי ההשאלה ולאחר קבלת האור הירוק חתם נאור על החוזה עד תום העונה וקיבל את המספר 15.

גוני נאור בעמד החתימה (פרטי)

אמש הוא כבר הספיק לצפות בניצחון המפתיע 0:1 נגד אריס סלוניקי והתרשם מהאווירה במגרש והרצינות של הבעלים היווני והמאמן כלפיו.

נאור, שקיבל דקות משחק בתחילת העונה תחת דייגו פלורס והיה דומיננטי תחתיו, אך הקרדיט שלו פחת מאז שברק בכר חזר לירוקים, מגיע לקבוצה בה שיחקו סלים טועמה ושמעון אבוחצירא בעברם, ושכיום נמצאת במקום ה-12 מתוך 14 בליגה היוונית.