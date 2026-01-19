יום שני, 19.01.2026 שעה 22:38
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
241246-133514בני הרצליה
231113-120314הפועל ירושלים
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201191-117714עירוני רמת גן
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
171209-113914מכבי רעננה
161215-107914אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

רבע 4, 03:30: נס ציונה - גליל עליון 64:73

ליגת ווינר סל, מחזור 14: הכתומים שולטים בקצב עם עליונות פיזית בולטת, האורחת מרבה לאבד. ריצת 2-15 בסוף הרבע השלישי נתנה יתרון מבטיח למארחת

|
ספנסר וייס (חגי מיכאלי)
ספנסר וייס (חגי מיכאלי)

המחזור ה-14 בליגת ווינר סל נמשך בשעה זו כשעירוני נס ציונה והפועל גליל עליון נפגשות לקרב תחתית רותח, בו המפסידה תסתבך עוד יותר לקראת המשך העונה. עבור שתי הקבוצות המשחק הוא קריטי כאשר ניצחון של המארחת יפתח פער של שלושה משחקים במאזן בינה לבין הקבוצות שמתחת לקו האדום, לעומת זאת, במידה והאורחת תנצח היא תצמצם פערים ותברח מהמקום האחרון בטבלה.

החבורה של מאיר טפירו מגיעה להתמודדות במומנטום שלילי לאחר ניצחון בודד בששת המשחקים האחרונים אשר הוביל אותם עד למקום ה-11 בטבלה. מנגד הצפוניים מגיעים לאחר תשעה הפסדים רצופים ובמקום האחרון בטבלה עם אותו מספר ניצחונות כמו שיש לאליצור נתניה.

בעונה שעברה, גליל עליון עצרה את רצף ההפסדים הארוך ביותר שלה, שעמד על חמישה הפסדים, דווקא מול נס ציונה עם ניצחון ביתי 65:77 בכפר בלום. באותו משחק לוקאס גולדנברג, כיום שחקנה של הפועל העמק, רשם שיא קריירה בליגה עם 28 נקודות.

רבע ראשון: 11-18 לנס ציונה

חמישיית עירוני נס ציונה: יורי קולינס, ספנסר וייס, ברייס בראון, אודוקה אזובוקיי, ג'קסון רואו.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג'יוויין, דיג'יי קנדי, רז אדם, טוני דגלאס, סם אלג'יקי.

סקור נמוך בפתיחת המשחק, ההתקפות בשתי הקבוצות מתקשות התקפית ולא מצליחות לייצר מצבי קליעה נוחים. פתיחה הגנתית מעולה של המארחת שמה אותה ביתרון למרות אחוזי קליעה לא טובים ושש דקות רצופות בלי סל שדה. סנטר הכתומים, אודוקה אזובוקיי, הוביל את קלעי קבוצתו עם 8 נקודות. מנגד, סיריל לנג'יוויין תרם 4 נקודות לאורחת.

רבע שני: 35-40 לנס ציונה

הרבע הזה כבר סיפק לנו כדורסל צבעוני בהרבה יותר. טוני דגלאס הגיע למשחק וקלע שתי שלשות רצופות שעזרו לאורחת להפוך את התוצאה. לאחר מכן ריצת 0-8 של הכתומים באמצע הרבע החזירה את היתרון לחבורה של מאיר טפירו. משם המשחק נהיה צמוד, אבל רבע גדול של איתי מושקוביץ עם 12 נקודות ב-4/5 מהשדה, הוביל את המארחת לשמור על התוצאה במחצית. נס ציונה מנצלת את יתרון הפיזיות שלה ומגיע משמעותית יותר לקו העונשין. תשעה איבודים לאורחים הקשו עליהם לשמור על יציבות במשחק ההתקפה.

רבע שלישי: 50-63 לנס ציונה

המחצית השנייה נפתחה גם כן במשחק צמוד, דגלאס המשיך בקצב שלו וייצר נקודות חשובות בהתקפה. אלא שברגע שהוא יצא למנוחה, המשחק ברח לצפוניים. ריצת 15-2 בסיום הרבע נתנה למארחת את יתרון השיא שלה להערב והרבה שקט לקראת הרבע האחרון של ההתמודדות. האורחת לא מצליחה לנצל את זריקות העונשין שלה עם אחוזים איומים מהקו. עד כה 18 נקודות במתפרצת לכתומים לעומת 0 של היריבה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */