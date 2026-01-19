רבע 4, 03:30: נס ציונה - גליל עליון 64:73

המחזור ה-14 בליגת ווינר סל נמשך בשעה זו כשעירוני נס ציונה והפועל גליל עליון נפגשות לקרב תחתית רותח, בו המפסידה תסתבך עוד יותר לקראת המשך העונה. עבור שתי הקבוצות המשחק הוא קריטי כאשר ניצחון של המארחת יפתח פער של שלושה משחקים במאזן בינה לבין הקבוצות שמתחת לקו האדום, לעומת זאת, במידה והאורחת תנצח היא תצמצם פערים ותברח מהמקום האחרון בטבלה.

החבורה של מאיר טפירו מגיעה להתמודדות במומנטום שלילי לאחר ניצחון בודד בששת המשחקים האחרונים אשר הוביל אותם עד למקום ה-11 בטבלה. מנגד הצפוניים מגיעים לאחר תשעה הפסדים רצופים ובמקום האחרון בטבלה עם אותו מספר ניצחונות כמו שיש לאליצור נתניה.

בעונה שעברה, גליל עליון עצרה את רצף ההפסדים הארוך ביותר שלה, שעמד על חמישה הפסדים, דווקא מול נס ציונה עם ניצחון ביתי 65:77 בכפר בלום. באותו משחק לוקאס גולדנברג, כיום שחקנה של הפועל העמק, רשם שיא קריירה בליגה עם 28 נקודות.

רבע ראשון: 11-18 לנס ציונה

חמישיית עירוני נס ציונה: יורי קולינס, ספנסר וייס, ברייס בראון, אודוקה אזובוקיי, ג'קסון רואו.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג'יוויין, דיג'יי קנדי, רז אדם, טוני דגלאס, סם אלג'יקי.

סקור נמוך בפתיחת המשחק, ההתקפות בשתי הקבוצות מתקשות התקפית ולא מצליחות לייצר מצבי קליעה נוחים. פתיחה הגנתית מעולה של המארחת שמה אותה ביתרון למרות אחוזי קליעה לא טובים ושש דקות רצופות בלי סל שדה. סנטר הכתומים, אודוקה אזובוקיי, הוביל את קלעי קבוצתו עם 8 נקודות. מנגד, סיריל לנג'יוויין תרם 4 נקודות לאורחת.

רבע שני: 35-40 לנס ציונה

הרבע הזה כבר סיפק לנו כדורסל צבעוני בהרבה יותר. טוני דגלאס הגיע למשחק וקלע שתי שלשות רצופות שעזרו לאורחת להפוך את התוצאה. לאחר מכן ריצת 0-8 של הכתומים באמצע הרבע החזירה את היתרון לחבורה של מאיר טפירו. משם המשחק נהיה צמוד, אבל רבע גדול של איתי מושקוביץ עם 12 נקודות ב-4/5 מהשדה, הוביל את המארחת לשמור על התוצאה במחצית. נס ציונה מנצלת את יתרון הפיזיות שלה ומגיע משמעותית יותר לקו העונשין. תשעה איבודים לאורחים הקשו עליהם לשמור על יציבות במשחק ההתקפה.

רבע שלישי: 50-63 לנס ציונה

המחצית השנייה נפתחה גם כן במשחק צמוד, דגלאס המשיך בקצב שלו וייצר נקודות חשובות בהתקפה. אלא שברגע שהוא יצא למנוחה, המשחק ברח לצפוניים. ריצת 15-2 בסיום הרבע נתנה למארחת את יתרון השיא שלה להערב והרבה שקט לקראת הרבע האחרון של ההתמודדות. האורחת לא מצליחה לנצל את זריקות העונשין שלה עם אחוזים איומים מהקו. עד כה 18 נקודות במתפרצת לכתומים לעומת 0 של היריבה.