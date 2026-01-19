"מבינים את חשיבות המשחק, זה לא יהיה פשוט"

אחרי שאיבדה נקודות יקרות במחזור האחרון מול מכבי חיפה, הפועל באר שבע יוצאת הערב (שני, 20:00) למשימה קשה בבלומפילד מול הפועל תל אביב, שמחזיקה במאזן ביתי מושלם. הקבוצה של רן קוז’וק תפתח את המחזור לראשונה מהמקום השני בטבלה, כשהיא מפגרת בשלוש נקודות אחרי המוליכה בית"ר ירושלים.

"מבינים היטב את חשיבות המשחק, איבוד נקודות והפער מהמקום השני יגדל", אמרו בבירת הנגב, "החשבון פשוט, אנחנו חייבים לנצח את המשחק, אבל זה לא יהיה פשוט לנצח קבוצה שלא הפסידה שנה וחצי בבית ומגיעה כחיה פצועה. בסוף הכל מתחיל ונגמר בגישה".

קוז’וק עדיין שוקל את ההרכב והמערך לקראת המשחק, בין היתר בגלל היעדרותו של גיא מזרחי שמורחק בעקבות צבירת 5 כרטיסים צהובים. אחת האפשרויות שנבחנות היא מעבר למערך עם שלושה בלמים הכולל את מתן בלטקסה, ג’יבריל דיופ ואור בלוריאן (חוזר מצהובים), כאשר בצדדים ישחקו זאהי אחמד בצד ימין והלדר לופס בצד שמאל.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

פרט למערך של שלושה בלמים, האפשרות הנוספת והריאלית יותר היא להמשיך עם המערך הקבוע של ארבעה שחקני הגנה, כשאמיר גנאח יפתח. בבאר שבע שמים דגש מיוחד על עצירת המתפרצות של הפועל ת”א, ובעיקר על סתיו טוריאל ולויזוס לואיזו, שמסוכנים מאוד במעברים.

אליאל פרץ, שריצה עונש השעיה מהמשחק בגביע מול הפועל ירושלים בגלל צהובים, צפוי לחזור להרכב ולשחק במרכז הקישור לצד לוקאס ונטורה וקינגס קאנגווה. גם ניב אליאסי ישוב לעמדת השוער הראשון.