רבע 3, 00:40: בני הרצליה - מכבי רעננה 59:63

המחזור ה-14 בליגת ווינר סל נמשך הערב ומפגיש בשעה זו את בני הרצליה ומכבי רעננה לדרבי השרון באולם היובל. החבורה של יהוא אורלנד מגיעה להתמודדות לאחר ארבעה ניצחונות רצופים, במטרה להשיג את החמישי. מנגד, שי סגלוביץ’ ושחקניו ינסו לשפר את מאזנם השלילי.

במשחקה האחרון, המארחת גברה 73:90 על עירוני נס ציונה והמשיכה בתנופה ובכושר הנהדר שלה בתקופה האחרונה. למעשה, ההפסד האחרון של הביתיים היה להפועל תל אביב (94:86), כשגם הוא בא אחרי 6 ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

בצד השני, האורחת אמנם ניצחה את משחקה האחרון כשהביסה 69:93 את מכבי ראשון לציון, אך לפני כן הפסידה תשע פעמים ברציפות כולל ליריבתה הערב (שני) – שהשיגה 96:107 בתחילת חודש דצמבר.

לאורך הזמן, המאזן בין הקבוצות שפעם היו קבוצה מאוחדת בעונה הסדירה של ליגת ווינר סל, עומד על שישה ניצחונות לכל אחת, כשעד היום אף אחת מהשתיים לא רשמה שלושה ניצחונות רצופים על יריבתה בליגה הסדירה. אורלנד וחניכיו יוכלו להשיג זאת עכשיו אם ייצאו עם ידם על העליונה.

לפני המשחק נערך טקס הוקרה מרגש לזאב ברעם, המנהל המיתולוגי של בני השרון ובני הרצליה, בו הפתיעו את ברעם מאמנים רבים כמו אפי בירנבוים, אריק שיבק, ברק פלג ועוד.

רבע ראשון: 23:25 למכבי רעננה

החמישייה של הרצליה: שלו לוגשי, מקס היידיגר, די-ג’יי ברנס, צינאנו אונוואקו, אלייז’ה סטיוארט.

החמישייה של רעננה: ג’ו רגלנד, חואקין שוכמן, דרק קוק, נייט לשבסקי, טייריס רדפורד.

הרבע הראשון היה צמוד עם יתרון קטן שעבר מקבוצה לקבוצה. רעננה פתחה טוב יותר ועלתה ל-1:5, הרצליה,] ללא לוטטי, חזרה מהר עם שלשות של היידיגר וסטיוארט. הנדנדה נמשכה לאורך כל הרבע, אלכס לדר העניק לרעננה יתרון קטן בסיום הרבע. אונוואקו בלט בהרצליה, רגלנד ברעננה.

רבע שני: 42:50 למכבי רעננה

גם הרבע השני התחיל צמוד, ממש כמו שהסתיים הרבע הראשון. רעננה עלתה ליתרון אבל אונוואקו הגיב מיד בשלשה, לפני שחנוכי החזיר את רעננה ליתרון 4 עם שלשה. רגלנד בשלשה משלו העלה את רעננה ליתרון שיא של 7 נקודות, הרצליה הגיבה בסל אבל רגלנד חדר לסל, עשה מהלך של 3 נקודות ויצא לנוח. רעננה הייתה מסודרת יותר בהתקפה והגדילה את היתרון בסיום הרבע.

רבע שלישי:

אמרנו דרבי צמוד? הרבע הזה נפתח בארבעה איבודים של רעננה ושבע נקודות רצופות של הרצליה. רדפורד קלע את הנקודות הראשונות של רעננה ברבע הזה אחרי 3 דקות וחצי ושמר על יתרון מינימלי. סטיוארט ביצע עבירה בלתי ספורטיבית על לשבסקי שקלע מהקו. היידיגר ואונוואקו קלעו מהקו והיתרון חזר להרצליה.