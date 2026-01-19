יום שני, 19.01.2026 שעה 10:46
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4917-4421אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
3917-3221יובנטוס5
3416-2820קומו6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2816-2120לאציו9
2633-2221אודינזה10
2328-2321ססואולו11
2322-1421פארמה12
2334-2121טורינו13
2228-2020קרמונזה14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1732-2321פיורנטינה17
1729-1321לצ'ה18
1431-1621פיזה19
1334-1720ורונה20

ציון 6 לעומרי גאנדלמן: הפיזיות שלו - גורם מפתח

באיטליה התייחסו ליכולת של הישראלי של לצ'ה בהפסד 1:0 למילאן: "ההופעה שלו עדיין הייתה מעט חמקמקה ולא בולטת מספיק, לא תמיד נמצא בלב העניינים"

|
גאנדלמן (IMAGO)
גאנדלמן (IMAGO)

לצ’ה ספגה הפסד 1:0 בסן סירו מול מילאן, לאחר משחק שקול למדי ברוב שלביו. במובנים רבים, ההתמודדות הזכירה מאוד את המשחק שנערך ביום רביעי מול אינטר. הקבוצה של די פרנצ’סקו שילמה ביוקר על טעות אחת שהכריעה את המשחק.

“עומרי גאנדלמן שוב פתח בהרכב, ככל הנראה במטרה להאיץ את ההשתלבות שלו במנגנונים הקבוצתיים, אך הרושם הוא שההופעה שלו עדיין הייתה מעט חמקמקה ולא בולטת מספיק”, נכתב עליו בתקשורת האיטלקית.

צמודה לפסגה: מילאן עם ניצחון על לצ'ה

בארץ המגף העניקו לישראלי את הציון 6 וכתבו עליו בנוסף: “הוא נוכח באופן קבוע במאבקי גובה, אך לא תמיד נמצא בלב העניינים. עם זאת, הפיזיות שלו ממשיכה להיות גורם מפתח במרכז המגרש”.

