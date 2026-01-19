יום שני, 19.01.2026 שעה 10:44
ללא בעיות: מדבדב ודה מינור העפילו לשלב הבא

אליפות אוסטרליה: הרוסי לא התקשה עם 0:3 על יספר דה יונג ההולנדי, גם האוסטרלי חגג 0:3 על יריב אמריקאי. ניצחונות לגוף, פגולה ואניסימובה בנשים

|
דניל מדבדב (IMAGO)
דניל מדבדב (IMAGO)

החגיגה הראשונה של עולם הטניס לשנת 2026 כבר יצאה לדרך ונמשכה גם הלילה (בין ראשון לשני), כאשר מדובר באליפות אוסטרליה – הגראנד סלאם הראשון של השנה. לאחר הניצחונות של קרלוס אלקראס וסאשה זברב, קיבלנו משחקים מסקרנים נוספים.

במוקד, דניל מדבדב, המדורג 11 בעולם שהגיע בקריירה שלוש פעמים לגמר האליפות, המשיך לשלב הבא בתחרות אחרי 0:3 במערכות על יספר דה יונג (73) עם 5:7, 2:6, 6:7. הרוסי הוביל לאורך כל המשחק כשהוא מנצל מספר הזדמנויות שבירה, לוחץ מהקו האחורי ומשיג שבירה חשובה כדי לקחת את הסיום הצמוד של הסט הראשון. בהמשך לקח שליטה מוחלטת בשני הסטים הבאים וסגר את המשחק בניצחון.

מדבדב הגיע למקום ראשון בדירוג העולמי של ה-ATP בפברואר 2022 וזכה ב-22 תוארי סינגל בטור המסלול הראשי, אך מעולם לא באליפות אוסטרליה – שם נכנע בשלושה גמרים כאמור לנובאק ג’וקוביץ’, רפאל נדאל ויאניק סינר.

נובאק גנובאק ג'וקוביץ' ודניל מדבדב (רויטרס)

כמו כן, גם אלכס דה מינור המקומי (המדורג 6 בעולם) לא התקשה עם 0:3 על מקנזי מקדונלד (113) אחרי 2:6, 2:6, 3:6, במופע יעיל שנמשך כשעה ו-42 דקות. האוסטרלי השתלט על המשחק מהרגע הראשון מול יריבו, שמר על יציבות לאורך המפגש והיה נראה בשליטה מוחלטת בדרך לניצחון חד משמעי.

דה מינור נחשב כיום לשחקן מספר אחד מאוסטרליה. קריירת הסינגל שלו כוללת 10 תוארי ATP והגעה לששת רבעי הגמר הראשונים שלו בגראנד סלאם, כולל באוסטרליה, פאריס, ו-ווימבלדון.

אלכס דה מינור (IMAGO)אלכס דה מינור (IMAGO)

טומי פול האמריקאי (19) המשיך גם הוא לשלב הבא בזכות 0:3 על יריב אמריקאי אחר בדמות אלכסנדר קובאצ’ביץ’ (56) אחרי 4:6, 3:6, 3:6. פביאן מארוזשן ההונגרי (47) השיג 1:3 על ארתור רינדרקנך (24) עם 3:6, 4:6, 7:6, 4:6. נונו בורז’ס (46) הדיח את פליקס אוז’ה אליאסים (7) עם ניצחון טכני אחרי שלושה משחקונים.

בנשים, קוקו גוף המדורגת 3 בעולם לא התקשתה עם 0:2 אחרי 2:6, 3:6 על קמילה רחימובה (57), משחק אותו סגרה תוך שעה ו-39 דקות. גוף פתחה חזק מאוד, ניצלה שבירות מוקדמות נגד יריבתה והצליחה לבסס יתרון שעליו בנתה את המשחק. למרות כמה סטים פחות טובים, היא נשארה דומיננטית לאורך רוב ההתמודדות והשיגה ניצחון.

גוף החלה לשחק כמקצוענית ב-2018, וב-2023 זכתה ב-תואר הגראנד סלאם הראשון שלה ב-US Open, לאחר מכן הוסיפה ב-2025 תואר נוסף באליפות צרפת הפתוחה.

אמריקאית נוספת שהעפילה סיבוב היא אמנדה אניסימובה (4), זאת בזכות 0:2 אחרי 3:6, 2:6 על סימונה וולטרט (87). ג'סיקה פגולה (6) עשתה את העבודה גם כן עם 0:2 אחרי 2:6, 1:6 על אנסטסיה זאחרובה (105).

