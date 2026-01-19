התגובה האירונית של פרמין לופס על השיפוט

ברצלונה ירדה מאוכזבת במיוחד מהמפגש מול ריאל סוסיאדד, ולא רק בגלל ההפסד 2:1. גם השחקנים וגם המאמן האנזי פליק הביעו חוסר שביעות רצון חריף מהשיפוט של חיל מנסאנו ומההתנהלות של צוות ה-VAR בראשות דל סרו גראנדה, לאחר ששלושה שערים של הקבוצה נפסלו, כשהשער של לאמין ימאל היה זה שהצית את הסערה הגדולה.

המהלך השנוי במחלוקת התרחש בדקה ה-28, לאחר לחץ כבד ברחבה של סוסיאדד ורצף נגיעות וכדורים חוזרים. לאמין ימאל עט על כדור חופשי, הכניע את רמירו וכבר חגג שער שהיה אמור להעלות את ברצלונה ליתרון במחצית הראשונה. אלא שאז הגיעה בדיקה ממושכת בחדר ה-VAR, ובסיומה הודיע מנסאנו לקפטנים כי השער נפסל בטענת נבדל. לפי פרשנות צוות השיפוט, הנגיעה האחרונה בכדור הייתה של ז'ול קונדה, מה שהעמיד את לאמין בעמדת נבדל, החלטה שעוררה בלבול גדול מאחר שההילוכים החוזרים לא סיפקו זווית ברורה שמוכיחה זאת באופן חד משמעי.

מי שנתן ביטוי פומבי לכעס בחדר ההלבשה היה פרמין לופס. הקשר העלה לחשבון האינסטגרם שלו צילום מתוך שידור ה-VAR, בצירוף אימוג'ים של צחוק, תגובה אירונית שנועדה להמחיש עד כמה ההחלטה נראתה בעיניו מופרכת. הפוסט שלו שיקף את התחושה הכללית בסגל, שלפיה שוב מדובר בהחלטה גבולית במיוחד שמכריעה משחק.

הסטורי של פרמין (צילום מסך)

גם פרנקי דה יונג לא הסתיר את תסכולו, והתייחס לאחר המשחק לגישה של השופט, שלטענתו לא אפשרה אפילו דיאלוג בסיסי. פליק עצמו הצטרף לביקורת במסיבת העיתונאים, ואף הזכיר מקרה דומה מהעונה שעברה, אז שער של רוברט לבנדובסקי נפסל בהחלטת VAR מעוררת מחלוקת, גם כן תחת דל סרו גראנדה. בתגובה צינית, אמר המאמן: "עבודה טובה".

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

בסיום, מעבר להפסד עצמו, ברצלונה נותרה עם תחושה קשה של חוסר צדק. פרמין סיכם זאת במסר נוסף שפרסם לאחר המשחק: "גאה בקבוצה שלי, הם לא יצליחו לשבור אותנו", משפט שמדגיש שהסערה סביב השיפוט לא צפויה להיעלם, אלא להפוך לעוד נקודת חיכוך בעונה שכבר רצופה במחלוקות.