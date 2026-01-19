בהובלת דונצ'יץ' ולברון: הלייקרס חזרו לעצמם

לוס אנג'לס לייקרס (16:25) - טורונטו (19:25) 93:110

לוס אנג'לס חזרה לעצמה עם ניצחון ביתי משכנע על טורונטו, במשחק שבו הכוכבים סיפקו את הסחורה. לוקה דונצ'יץ' הוביל עם 25 נקודות ו-7 אסיסטים, לברון ג'יימס הוסיף 24 ו-7, ודיאנדרה אייטון רשם קאמבק מרשים מפציעת ברך עם 25 נקודות ו-13 ריבאונדים, כולל ערב מושלם של 10 מ-10 מהשדה. עבור הלייקרס זה היה רק ניצחון שני בשבעת המשחקים האחרונים, רגע לפני יציאה לרצף חוץ ארוך של 8 משחקים ב-15 ימים.

המשחק היה צמוד במשך שלושה רבעים, אך בתחילת הרבע הרביעי הלייקרס ברחו ליתרון דו ספרתי עם ריצת 0:9 ושמרו את טורונטו ללא סל במשך שלוש וחצי דקות. בצד המפסיד בלט סקוטי בארנס עם 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, סנדרו מאמוקלשווילי קלע 20 וברנדון אינגרם הוסיף 19 נקודות ו-7 אסיסטים, אך הרפטורס דעכו בדקות ההכרעה ורשמו הפסד שני ברציפות לראשונה זה כחודש.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

יוסטון (15:25) - ניו אורלינס (35:10) 110:119

יוסטון המשיכה במומנטום עם ניצחון על ניו אורלינס, במשחק שבו בלטו גם הישג אישי גדול וגם ערב התקפי מרשים. קווין דוראנט קלע 18 נקודות והתקדם למקום השישי בטבלת קלעי כל הזמנים של ה-NBA, כשעקף את דירק נוביצקי עם 31,562 נקודות בקריירה, רגע שזכה למחיאות כפיים מהקהל ולמחווה מיוחדת על המסך. במקביל, ג'בארי סמית' ג'וניור סיפק את משחקו הטוב העונה עם 32 נקודות, כולל 7 שלשות, אחרי מחצית ראשונה חזקה במיוחד.

לצד סמית' ודוראנט, אלפרן שנגון תרם 21 נקודות ו-8 ריבאונדים, ואמן תומפסון הוסיף 20 נקודות, בדרך לניצחון שלישי בארבעה משחקים. מנגד, טריי מרפי השלישי הוביל את ניו אורלינס עם 21 נקודות, זאיון וויליאמסון סיים עם 20 ו-6 ריבאונדים, אך הפליקנס רשמו הפסד רביעי בחמשת המשחקים האחרונים. נקודת דאגה ליוסטון נרשמה ברבע האחרון, כשסטיבן אדאמס ירד פצוע בקרסול שמאל אחרי שתרם 10 ריבאונדים ו-5 נקודות.

דוראנט (רויטרס)

דנבר (14:29) - שארלוט (27:16) 110:87

שארלוט רשמה ניצחון מרשים במיוחד בדנבר, במשחק שבו שלטה מהרגע הראשון ולא השאירה סיכוי ליריבה החבולה. ברנדון מילר הוביל את ההורנטס עם 23 נקודות והמשיך את הכושר הנהדר שלו בתקופה האחרונה, כשלצידו תרם טידז’אן סלאון 13 נקודות ו-11 ריבאונדים מהספסל. שארלוט פתחה בסערה, ברחה ל-11:29 כבר ברבע הראשון וירדה להפסקה ביתרון 34:60, כשהיא מובילה גם בפער שיא של 33 נקודות במהלך המחצית השנייה.

דנוור, שנאלצה להסתדר ללא חמישה משמונת הקלעים הבכירים שלה ובראשם ניקולה יוקיץ', רשמה ערב התקפי חלש במיוחד ונעצרה על שיאי שפל עונתיים בנקודות ובאחוזי קליעה משלוש. ג'מאל מארי הוביל את הנאגטס עם 16 נקודות בלבד, בעוד שארלוט קיבלה תרומה רחבה גם מלאמלו בול, ריאן קאלקברנר וקולין סקסטון. עבור דנוור זה היה ההפסד החד ביותר שלה העונה כמעט, והמשך לירידה במאזן מאז הפציעה של יוקיץ' בסוף דצמבר.