יום שני, 19.01.2026 שעה 10:44
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4534-446438שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
31%4109-392536ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

בהובלת דונצ'יץ' ולברון: הלייקרס חזרו לעצמם

93:110 לקבוצה מ-LA, שנהנתה מ-25 נקודות של הסלובני ו-24 של ג'יימס. דוראנט עלה למקום ה-6 של כל הזמנים בקלעי ה-NBA בניצחון יוסטון על הפליקנס

|
לברון ג'יימס קולע (רויטרס)
לברון ג'יימס קולע (רויטרס)

לוס אנג'לס לייקרס (16:25) - טורונטו (19:25) 93:110

לוס אנג'לס חזרה לעצמה עם ניצחון ביתי משכנע על טורונטו, במשחק שבו הכוכבים סיפקו את הסחורה. לוקה דונצ'יץ' הוביל עם 25 נקודות ו-7 אסיסטים, לברון ג'יימס הוסיף 24 ו-7, ודיאנדרה אייטון רשם קאמבק מרשים מפציעת ברך עם 25 נקודות ו-13 ריבאונדים, כולל ערב מושלם של 10 מ-10 מהשדה. עבור הלייקרס זה היה רק ניצחון שני בשבעת המשחקים האחרונים, רגע לפני יציאה לרצף חוץ ארוך של 8 משחקים ב-15 ימים.

המשחק היה צמוד במשך שלושה רבעים, אך בתחילת הרבע הרביעי הלייקרס ברחו ליתרון דו ספרתי עם ריצת 0:9 ושמרו את טורונטו ללא סל במשך שלוש וחצי דקות. בצד המפסיד בלט סקוטי בארנס עם 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, סנדרו מאמוקלשווילי קלע 20 וברנדון אינגרם הוסיף 19 נקודות ו-7 אסיסטים, אך הרפטורס דעכו בדקות ההכרעה ורשמו הפסד שני ברציפות לראשונה זה כחודש.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

יוסטון (15:25) - ניו אורלינס (35:10) 110:119

יוסטון המשיכה במומנטום עם ניצחון על ניו אורלינס, במשחק שבו בלטו גם הישג אישי גדול וגם ערב התקפי מרשים. קווין דוראנט קלע 18 נקודות והתקדם למקום השישי בטבלת קלעי כל הזמנים של ה-NBA, כשעקף את דירק נוביצקי עם 31,562 נקודות בקריירה, רגע שזכה למחיאות כפיים מהקהל ולמחווה מיוחדת על המסך. במקביל, ג'בארי סמית' ג'וניור סיפק את משחקו הטוב העונה עם 32 נקודות, כולל 7 שלשות, אחרי מחצית ראשונה חזקה במיוחד.

לצד סמית' ודוראנט, אלפרן שנגון תרם 21 נקודות ו-8 ריבאונדים, ואמן תומפסון הוסיף 20 נקודות, בדרך לניצחון שלישי בארבעה משחקים. מנגד, טריי מרפי השלישי הוביל את ניו אורלינס עם 21 נקודות, זאיון וויליאמסון סיים עם 20 ו-6 ריבאונדים, אך הפליקנס רשמו הפסד רביעי בחמשת המשחקים האחרונים. נקודת דאגה ליוסטון נרשמה ברבע האחרון, כשסטיבן אדאמס ירד פצוע בקרסול שמאל אחרי שתרם 10 ריבאונדים ו-5 נקודות.

דוראנט (רויטרס)דוראנט (רויטרס)

דנבר (14:29) - שארלוט (27:16) 110:87

שארלוט רשמה ניצחון מרשים במיוחד בדנבר, במשחק שבו שלטה מהרגע הראשון ולא השאירה סיכוי ליריבה החבולה. ברנדון מילר הוביל את ההורנטס עם 23 נקודות והמשיך את הכושר הנהדר שלו בתקופה האחרונה, כשלצידו תרם טידז’אן סלאון 13 נקודות ו-11 ריבאונדים מהספסל. שארלוט פתחה בסערה, ברחה ל-11:29 כבר ברבע הראשון וירדה להפסקה ביתרון 34:60, כשהיא מובילה גם בפער שיא של 33 נקודות במהלך המחצית השנייה.

דנוור, שנאלצה להסתדר ללא חמישה משמונת הקלעים הבכירים שלה ובראשם ניקולה יוקיץ', רשמה ערב התקפי חלש במיוחד ונעצרה על שיאי שפל עונתיים בנקודות ובאחוזי קליעה משלוש. ג'מאל מארי הוביל את הנאגטס עם 16 נקודות בלבד, בעוד שארלוט קיבלה תרומה רחבה גם מלאמלו בול, ריאן קאלקברנר וקולין סקסטון. עבור דנוור זה היה ההפסד החד ביותר שלה העונה כמעט, והמשך לירידה במאזן מאז הפציעה של יוקיץ' בסוף דצמבר.

