4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אסאנטה: גזענות זה לא משהו שאפשר לטאטא הצידה

שחקן מכבי תל אביב התייחס לתקרית בסיום בסמי עופר: "מתישהו חייבים לעצור ולהגיד 'עד כאן'. יש עוד משחקים מול קבוצות שמעלינו ובכדורגל הכל אפשרי"

|
אסאנטה ושחקני מכבי ת
אסאנטה ושחקני מכבי ת"א סוערים (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב הובסה אמש (ראשון) 4:1 בסמי עופר בידי מכבי חיפה והתחושה היא שיצאה ממאבק האליפות כשהיא רחוקה תשע נקודות מהמקום הראשון. זו הייתה עוד התבזות של האלופה העונה שספגה תבוסה שנייה קשה במיוחד בליגת העל אחרי ה-6:2 מול בית"ר ירושלים. לצד כל הביקורות והדברים שעוד ידובר עליהם רבות בנוגע לעתיד המועדון, בסיום המשחק אי אפשר היה להתעלם מהסערה בירידה מהדשא כאשר הליו וארלה וטייריס אסאנטה טענו לכך שחוו גזענות מצד אוהדי מכבי חיפה. 

“כדורגל זה משחק של ניצחונות והפסדים, זה חלק מהענף ועם זה אין לי בעיה. ביקורת מקצועית, אני יכול לקבל הכל. שיגידו שאני שחקן לא טוב, שיקללו אותי על היכולת, זה לא מזיז לי. אבל יש קו אדום שאסור לחצות, וזה גזענות. את זה אי אפשר לקבל”, אמר אסאנטה לאחר המשחק.

“חשוב לי להבהיר, אני לא מדבר על כל הקהל. יש מיעוט קטן שעושה בעיות כאלה, וזה בדיוק העניין. ככדורגלנים וכאנשים אנחנו חווים דברים כאלה כבר הרבה זמן, אבל מתישהו חייבים לעצור ולהגיד: עד כאן”, הוסיף ההולנדי של מכבי ת"א.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

מה לדעתך צריך לקרות בעקבות אירוע כזה?
“המועדונים, האוהדים, ההתאחדות והכדורגל במדינה חייבים להיות מאוד זהירים בנושא הזה. צריך לחקור מקרים כאלה ולתת לכך השלכות. זו לא בדיחה וזה לא משהו שאפשר לטאטא הצידה”.

מכבי תל אביב מרוחקת תשע נקודות מהמקום הראשון. מאבק האליפות עדיין על הפרק?
“ברור שכן. כשאתה במכבי תל אביב אתה תמיד חייב לחשוב על המקום הראשון. העונה עוד ארוכה, ויש לנו משחקים מול הקבוצות שנמצאות מעלינו בטבלה. בכדורגל הכל אפשרי”.

אסאנטה מתעמת עם אוהדים (רדאד גאסאנטה מתעמת עם אוהדים (רדאד ג'בארה)

איך אתה מרגיש אחרי הפציעה והאכזבה מלצאת מוקדם ולא לעזור לקבוצה?
“זה מאוד קשה. כל שחקן רוצה לשחק ולהרגיש בריא, ואני לא שונה בזה מאף אחד. זה היה מאוד לא נעים לצאת כל כך מוקדם ולצפות מהצד בלי יכולת להשפיע. מצד שני, יש לנו סגל איכותי עם מספיק שחקנים שיכולים למלא את החסר. זה לא נעים – אבל זה חלק מהכדורגל”.

