14 נקודות לדני וולף בהפסד של ברוקלין לשיקגו

לילה פחות שמח לדני וולף ולברוקלין, שנעצרו בשיקגו בהפסד חד 124:102 לבולס, במשחק שסגר סדרת בית וחוץ בין הקבוצות. אחרי הניצחון הדרמטי של הנטס לפני יומיים, הפעם התמונה הייתה שונה לחלוטין, כשהקבוצה נקלעה לפיגור מוקדם ולא הצליחה לחזור לעניינים.

וולף, שבלט במשחק הקודם, קיבל את הקרדיט ופתח בחמישייה, אך מהר מאוד מצא את עצמו במאבק הישרדותי מול קצב גבוה ואגרסיביות של המארחת. כבר בסיום הרבע הראשון שיקגו ברחה ל-22:39, יתרון שקבע את הטון להמשך. במחצית הפער כבר עמד על 51:70, ובחצי השני ההפרש נשאר רוב הזמן מעל 20 נקודות.

למרות ההפסד, וולף סיפק תרומה אישית סבירה וסיים 25 דקות עם 14 נקודות, 6 מ-13 מהשדה ו-2 מ-7 מחוץ לקשת, לצד 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחסימה. את הרגע הבולט שלו רשם דווקא עם הבאזר של המחצית, עם קליעה מרשימה מעבר לחצי המגרש, שנכנסה שנייה אחרי הסיום ולא נרשמה בספרים, אך המחישה את הביטחון שלו.

דני וולף (רויטרס)

בצד השני הובילו קובי ווייט עם 24 נקודות, איו דוסונמו עם 19 וניקולה ווצ'ביץ' שרשם דאבל-דאבל של 17 נקודות ו-11 ריבאונדים. עבור ברוקלין זה היה הפסד תשיעי ב-11 המשחקים האחרונים, ועבור וולף עוד ערב שמדגיש את המעמד ההולך ומתחזק שלו ברוטציה, גם במשחקים שבהם הקבוצה מתקשה לעמוד בקצב.

בג'י ליג, בן שרף פתח בחמישייה של לונג איילנג נטס וקבוצתו ניצחה 115:124 את אייווה וולבס. הישראלי שיחק במשך 26 דקות וקלע 15 נקודות לצד שישה ריבאונדים ושמונה אסיסטים.