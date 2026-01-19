יום שני, 19.01.2026 שעה 10:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4534-446438שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
31%4109-392536ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

14 נקודות לדני וולף בהפסד של ברוקלין לשיקגו

האמריקאי-יהודי פתח בחמישייה, קיבל 25 דקות והוסיף שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחסימה ב-124:102 הכואב לבולס. 15 נקודות לשרף בניצחון בג'י ליג

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

לילה פחות שמח לדני וולף ולברוקלין, שנעצרו בשיקגו בהפסד חד 124:102 לבולס, במשחק שסגר סדרת בית וחוץ בין הקבוצות. אחרי הניצחון הדרמטי של הנטס לפני יומיים, הפעם התמונה הייתה שונה לחלוטין, כשהקבוצה נקלעה לפיגור מוקדם ולא הצליחה לחזור לעניינים.

וולף, שבלט במשחק הקודם, קיבל את הקרדיט ופתח בחמישייה, אך מהר מאוד מצא את עצמו במאבק הישרדותי מול קצב גבוה ואגרסיביות של המארחת. כבר בסיום הרבע הראשון שיקגו ברחה ל-22:39, יתרון שקבע את הטון להמשך. במחצית הפער כבר עמד על 51:70, ובחצי השני ההפרש נשאר רוב הזמן מעל 20 נקודות.

למרות ההפסד, וולף סיפק תרומה אישית סבירה וסיים 25 דקות עם 14 נקודות, 6 מ-13 מהשדה ו-2 מ-7 מחוץ לקשת, לצד 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחסימה. את הרגע הבולט שלו רשם דווקא עם הבאזר של המחצית, עם קליעה מרשימה מעבר לחצי המגרש, שנכנסה שנייה אחרי הסיום ולא נרשמה בספרים, אך המחישה את הביטחון שלו.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

בצד השני הובילו קובי ווייט עם 24 נקודות, איו דוסונמו עם 19 וניקולה ווצ'ביץ' שרשם דאבל-דאבל של 17 נקודות ו-11 ריבאונדים. עבור ברוקלין זה היה הפסד תשיעי ב-11 המשחקים האחרונים, ועבור וולף עוד ערב שמדגיש את המעמד ההולך ומתחזק שלו ברוטציה, גם במשחקים שבהם הקבוצה מתקשה לעמוד בקצב.

בג'י ליג, בן שרף פתח בחמישייה של לונג איילנג נטס וקבוצתו ניצחה 115:124 את אייווה וולבס. הישראלי שיחק במשך 26 דקות וקלע 15 נקודות לצד שישה ריבאונדים ושמונה אסיסטים.

