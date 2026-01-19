יום שני, 19.01.2026 שעה 10:44
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

"הביזיון הגדול ביותר בתולדות הכדורגל המודרני"

בתקשורת לא ריחמו לאחר הפארסה הגדולה וה-0:1 של סנגל בגמר אליפות אפריקה: "העולם השתגע". מנדי: "אתם באמת מאמינים שדקה לסיום הוא יחטיא בכוונה?"

|
אוהדי סנגל מתפרעים לאחר שריקת הפנדל (IMAGO)
אוהדי סנגל מתפרעים לאחר שריקת הפנדל (IMAGO)

גמר גביע אפריקה 2025 שנערך אמש (ראשון) ברבאט ייזכר כאחד האירועים המבישים והסוערים ביותר שנראו על מגרש הכדורגל. כלי התקשורת בעולם הגיבו בהלם למתרחש: בעיתון ’מארקה’ הספרדי לא חסכו בביקורת ותיארו את הדקות האחרונות של הזמן החוקי כ"ביזיון הגדול ביותר בתולדות הכדורגל המודרני, 22 דקות של בושה אותנטית".

ב'לאקיפ' הצרפתי נכתב כי "התסריט עלה על המציאות בערב שבו המתח גבר על הכדורגל”, וב'אס' סיכמו את המהומה: "העולם השתגע! שתי מחלוקות ענק ופננקה נוראית של ברהים". הדרמה החלה בדקה ה-92 כששער של סנגל נפסל בשל עבירה גבולית על אשרף חכימי. דקות ספורות לאחר מכן, השופט הקונגולזי העניק למרוקו פנדל שנוי במחלוקת לאחר ספק הכשלה על ברהים דיאס.

השוער אדוארד מנדי, שהפך לגיבור הערב, הדף בסיום את השמועות בראיון ל-beIN Sports: "צריך להיות רציניים. אתם באמת מאמינים שדקה לסיום, כשמדינה מחכה 50 שנה לתואר, אנחנו יכולים להסכים על דבר כזה (החטאת הפנדל)? הוא רצה להבקיע ואני עצרתי, זה הכל. ידענו שאנחנו בטריטוריה עוינת במרוקו, הכל היה לטובתם, אבל הגבנו בצורה הטובה ביותר". על הרגעים בחדר ההלבשה הוסיף: "מה שנאמר שם נשאר בינינו. רצינו לשמור על הכבוד והגאווה שלנו וקיבלנו על כך שכר".

אדוארד מנדי הגיבור הגדול (IMAGO)אדוארד מנדי הגיבור הגדול (IMAGO)

המתיחות לא הסתיימה על כר הדשא וגלשה גם לאולם התקשורת. המאמן המנצח פאפא תיאו נאלץ לבטל את מסיבת העיתונאים ולעזוב את המתחם לאחר שפרצה קטטה אלימה בין עיתונאים מרוקאים לסנגלים בתוך האולם, שלוותה בקריאות בוז צורמות כלפי המאמן. כך, בתוך כאוס מוחלט ועימותים בחדר העיתונות, הניפה סנגל את התואר השני בתולדותיה תחת הנהגתו של סאדיו מאנה.

