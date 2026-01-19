"הביזיון הגדול ביותר בתולדות הכדורגל המודרני"

גמר גביע אפריקה 2025 שנערך אמש (ראשון) ברבאט ייזכר כאחד האירועים המבישים והסוערים ביותר שנראו על מגרש הכדורגל. כלי התקשורת בעולם הגיבו בהלם למתרחש: בעיתון ’מארקה’ הספרדי לא חסכו בביקורת ותיארו את הדקות האחרונות של הזמן החוקי כ"ביזיון הגדול ביותר בתולדות הכדורגל המודרני, 22 דקות של בושה אותנטית".

ב'לאקיפ' הצרפתי נכתב כי "התסריט עלה על המציאות בערב שבו המתח גבר על הכדורגל”, וב'אס' סיכמו את המהומה: "העולם השתגע! שתי מחלוקות ענק ופננקה נוראית של ברהים". הדרמה החלה בדקה ה-92 כששער של סנגל נפסל בשל עבירה גבולית על אשרף חכימי. דקות ספורות לאחר מכן, השופט הקונגולזי העניק למרוקו פנדל שנוי במחלוקת לאחר ספק הכשלה על ברהים דיאס.

השוער אדוארד מנדי, שהפך לגיבור הערב, הדף בסיום את השמועות בראיון ל-beIN Sports: "צריך להיות רציניים. אתם באמת מאמינים שדקה לסיום, כשמדינה מחכה 50 שנה לתואר, אנחנו יכולים להסכים על דבר כזה (החטאת הפנדל)? הוא רצה להבקיע ואני עצרתי, זה הכל. ידענו שאנחנו בטריטוריה עוינת במרוקו, הכל היה לטובתם, אבל הגבנו בצורה הטובה ביותר". על הרגעים בחדר ההלבשה הוסיף: "מה שנאמר שם נשאר בינינו. רצינו לשמור על הכבוד והגאווה שלנו וקיבלנו על כך שכר".

אדוארד מנדי הגיבור הגדול (IMAGO)

המתיחות לא הסתיימה על כר הדשא וגלשה גם לאולם התקשורת. המאמן המנצח פאפא תיאו נאלץ לבטל את מסיבת העיתונאים ולעזוב את המתחם לאחר שפרצה קטטה אלימה בין עיתונאים מרוקאים לסנגלים בתוך האולם, שלוותה בקריאות בוז צורמות כלפי המאמן. כך, בתוך כאוס מוחלט ועימותים בחדר העיתונות, הניפה סנגל את התואר השני בתולדותיה תחת הנהגתו של סאדיו מאנה.