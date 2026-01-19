יום שני, 19.01.2026 שעה 10:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-2620ריאל סוסיאדד8
2428-1920אתלטיק בילבאו9
2434-2020ג'ירונה10
2324-2519אלצ'ה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"השופט עשה לי פרצוף של ‘אני יותר טוב ממך’"

דה יונג ביקר את חיל מנסאנו אחרי ה-2:1 של ברצלונה לריאל סוסיאדד וגינה את גישתו: "אי אפשר אפילו לדבר איתו, ואני הקפטן. הוא לא יכול להתנהג ככה"

|
פרנקי דה יונג (IMAGO)
פרנקי דה יונג (IMAGO)

פרנקי דה יונג היה נסער מאוד לאחר המשחק. ההולנדי התעקש שברצלונה הייתה ראויה לניצחון, אך מעל הכול ביקר את התנהלותו של חיל מנסאנו ב-2:1 לריאל סוסיאדד. הקשר טען כי אי אפשר היה לדבר איתו או לנהל איתו שיח, גם כשהוא עצמו ענד את סרט הקפטן.

"אני חושב שהגיע לנו לנצח. היו לנו הרבה מצבים, אבל היינו צריכים לנצל אותם. שיחקנו טוב, פשוט לא ניצחנו. הייתה חסרה לנו הסיומת. השוער שלהם סיפק משחק מצוין", אמר דה יונג.

"בסוף, אם זה נבדל אז זה נבדל. אין דרך אחרת. אני לא ראיתי את זה. אמרו לנו שזה לא. אחר כך ציינתי את זה בפני השופט הרביעי. משהו בדיוק אותו דבר קרה כאן בשנה שעברה. מה שאני כן רוצה להגיד זה שאי אפשר אפילו לדבר עם השופט. אני הקפטן ואני לא מבין את זה. הוא מסתכל עליי עם פרצוף של ‘אני יותר טוב ממך’. זה מתסכל. הוא לא יכול להתנהג ככה".

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

"החמצנו כל כך הרבה מצבים. זה הדבר הכי מאכזב. בסיום המשחק, בתוספת הזמן, כל הזמן אמרתי לו לשים לב לשעון. הם לוקחים דקה לבעיטת שער, זה טבעי שהם יעשו את זה. והוא אפילו לא הוסיף עוד עשר שניות. זה מטורף. אמרתי לו את זה והוא נתן לי כרטיס", סיכם.

