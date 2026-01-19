"השופט עשה לי פרצוף של ‘אני יותר טוב ממך’"

פרנקי דה יונג היה נסער מאוד לאחר המשחק. ההולנדי התעקש שברצלונה הייתה ראויה לניצחון, אך מעל הכול ביקר את התנהלותו של חיל מנסאנו ב-2:1 לריאל סוסיאדד. הקשר טען כי אי אפשר היה לדבר איתו או לנהל איתו שיח, גם כשהוא עצמו ענד את סרט הקפטן.

"אני חושב שהגיע לנו לנצח. היו לנו הרבה מצבים, אבל היינו צריכים לנצל אותם. שיחקנו טוב, פשוט לא ניצחנו. הייתה חסרה לנו הסיומת. השוער שלהם סיפק משחק מצוין", אמר דה יונג.

"בסוף, אם זה נבדל אז זה נבדל. אין דרך אחרת. אני לא ראיתי את זה. אמרו לנו שזה לא. אחר כך ציינתי את זה בפני השופט הרביעי. משהו בדיוק אותו דבר קרה כאן בשנה שעברה. מה שאני כן רוצה להגיד זה שאי אפשר אפילו לדבר עם השופט. אני הקפטן ואני לא מבין את זה. הוא מסתכל עליי עם פרצוף של ‘אני יותר טוב ממך’. זה מתסכל. הוא לא יכול להתנהג ככה".

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

"החמצנו כל כך הרבה מצבים. זה הדבר הכי מאכזב. בסיום המשחק, בתוספת הזמן, כל הזמן אמרתי לו לשים לב לשעון. הם לוקחים דקה לבעיטת שער, זה טבעי שהם יעשו את זה. והוא אפילו לא הוסיף עוד עשר שניות. זה מטורף. אמרתי לו את זה והוא נתן לי כרטיס", סיכם.