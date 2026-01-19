דני אבדיה: "הרגשתי טוב". בארה"ב מתמוגגים

דני אבדיה לא רק הוביל את פורטלנד על הפרקט בדרך לניצחון 110:117 על סקרמנטו, אלא גם סיכם בעצמו את הערב המרשים לאחר המשחק, כשהוא מדגיש את הדרך שבה חזר מהפציעה ואת החשיבות של הניצחון עבור הקבוצה. ההופעה שלו לא נעלמה מעיני התקשורת בארה”ב, שהרעיפה מחמאות על השליטה, הבגרות וההשפעה שלו בשני צידי המגרש, והציבה אותו כשחקן המרכזי של המשחק וכאחד הסיפורים הבולטים של התקופה האחרונה בליגה.

“דני עלה לפרקט אחרי שהחמיץ שלושה משחקים ונראה קצת חלוד, הוא קלע רק 15 נקודות בתשע הדקות הראשונות שלו על המגרש. עצלן. בסיום הוא חתם ערב של 30 נקודות, 8 ריבאונדים, 8 אסיסטים ושורה של מהלכים מכריעים בדקות ההכרעה. שיידון שארפ נשא גם הוא בנטל עם 27 נקודות ו-7 ריבאונדים”, נכתב באירוניה בארה”ב.

“לאחר שסבל מבעיות גב שאילצו אותו להחמיץ את שלושת המשחקים האחרונים, היה מעודד לראות את אבדיה חוזר ומיד משתלט על המגרש. הוא היה השחקן הטוב ביותר על הפרקט, הוביל את כל הקלעים עם 30 נקודות והוסיף 8 אסיסטים. המסע שלו לעבר מקום בסגל האולסטאר נמשך”, הוסיף.

דני אבדיה זורק (רויטרס)

אבדיה אמר בסיום: "אי אפשר להמעיט בערכן של קבוצות, קצת הורדנו פוקוס בסיום, אבל הצלחנו עדיין לסגור את המשחק ולנצח זה הכי חשוב. הרגשתי טוב, אני עדיין חוזר לכושר, הצוות הרפואי עשה עבודה נהדרת בלהכין אותי וגם צוות האימון. אני מרגיש שכולנו משחקים נהדר ביחד ויש כימיה טובה. דונובן קלינגן היה נהדר, יש לו חלק מרכזי במה שאנחנו עושים, הוא משתפר בכל משחק וכיף לראות את זה, אני שמח לחזור לשחק".