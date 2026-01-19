מכבי תל אביב מרוסקת: זקוקים נואשות לשינוי

מכבי תל אביב שבורה. יש יגידו מרוסקת. הסגל של ז'רקו לאזטיץ' שפך מנוע אמש (ראשון) בסמי עופר והתבזה פעם נוספת העונה, 4:1 מול החניכים של ברק בכר, שגם בימיו הגדולים ביותר כמאמן הפועל באר שבע ומכבי חיפה, בתוך שש האליפויות שלו, לא חווה אפילו פעם אחת ניצחון בתוצאה כל כך גדולה על מכבי ת"א. זה כנראה אומר הכל על האלופה הנוכחית, שבקצב הזה בקרוב מאוד תהיה האלופה היוצאת.

הקבוצה של לאזטיץ' נפלה אמש מהרגליים. כבר בפתיחה טייריס אסאנטה ואושר דוידה יצאו אחרי שהסתכנו בחשש לפציעות ארוכות (בעיקר כי אנחנו כבר באמצע חודש ינואר), מנטלית ופיזית הקבוצה קרסה פעם נוספת. יש יגידו שהם מחוברים יד ביד, המנטלי והפיזי. הסגל הזה נשחק עד הקצה בשלבים מוקדמים יותר של העונה ועכשיו האלופה משלמת מחיר. אושר דוידה נפצע במשחקו ה-33 העונה, טייריס אסאנטה ב-32, דור פרץ שכבר כמה משחקים לא יכול לפתוח רשם את משחקו ה-31. זו כמעט עונת משחקים מלאה של ליגת העל (בלי להתחשב בכך שחלק נכבד מהמשחקים האלה גם לווה בטיסות לא פשוטות), ואנחנו רק באמצע ינואר. מי חשב שזה יכול להסתיים אחרת?

הביקורות על ניהול הסגל והשימוש ברוטציה מבחינת לאזטיץ' היו במועדון עוד הרבה לפני ההתבזות האחרונה, והנה, גם התרוממות הרוח מהדרבי התנפצה על פניהם של כל מי שחשבו שבאמת יהיה אפשר לסיים את העונה הזו בצורה תחרותית בלי להתחזק או בלי לשנות. אבל זה לא המצב. זה לא רק סגל גמור, אם יש אדם אחד במכבי ת"א שחושב שהקבוצה הזו משחקת כדורגל נורמלי בארבעת החודשים האחרונים, כנראה שגם הוא צריך לסיים את תפקידו. ממש לא ברור איך לאזטיץ' יכול להישאר, וכל יום שהוא שומר על כסאו הוא יום רע למוניטין של בן מנספורד, דומיניק פרייס, ג'ק אנגלידיס ובעיקר מיץ' גולדהאר כמי שתפקידם להוביל ולנהל את מכבי ת"א, המועדון הגדול בישראל.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

במכבי ת"א לא יכולים לנרמל התבזויות כאלה. יש סיבה גם שהם לא עשו את זה עד העונה לאורך כל העידן של מיץ'. שישייה מול בית"ר במחצית בבלומפילד, ארבעה שערים ממכבי חיפה בסמי עופר, דברים שלא קרו עד היום אפילו פעם אחת בהיסטוריה, וזה בלי "הנחת החבר" שמכבי ת"א מצפה שיעשו לה על הקמפיין באירופה. השחקנים היו גמורים אמש, הם מבינים בדיוק לאן העונה הולכת מכאן, הם מבינים שהקהל איבד אמון לגמרי, שהמחאות רק ילכו ויתעצמו ואם חשבו שתיקנו את האווירה בדרבי האחרון, אז הכל קרס מהר מאוד.

"אנחנו זקוקים נואשות לשינוי", אמרו בקבוצה בשעות הלילה. גורם בסביבת המועדון הוסיף: "הגיע הזמן לקבל החלטות לטובת המועדון", האם זהו רמז לעתידו של לאזטיץ'? ימים יגידו. קשה באמת לראות אותו נשאר, אבל מיץ' גולדהאר עד כה שמר עליו למרות שהוא חתום על מפלות היסטוריות. האם האליפות של העונה שעברה עדיין מעניקה חסינות? על פי מה היא נמדדת למעשה? האם מכבי ת"א של לאזטיץ' משחקת כמו קבוצה של 150 מיליון ש"ח או שבפועל קבוצות של 60 מיליון ש"ח נמצאות 9 נקודות מעליה די בקלות? התשובה לכך ברורה.

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

במכבי ת"א לא הגיבו אתמול כלל לשאלות על מה יקרה עכשיו. זה ברור שגולדהאר לא יכול לשבת בשקט, משהו יצטרך להשתנות. בין אם מאמן, בין אם שחקנים, בין אם דברים אחרים, אך קשה מאוד להעריך או לקבל שעוד תבוסה כל כך קיצונית לא זעזעה בצורה דרמטית את כסאו של לאזטיץ'. "הגיע לנו להפסיד”, הודה מאמן מכבי תל אביב בסיום המשחק והצביע בעיקר על היכולת החלשה במחצית הראשונה כסיבה המרכזית לתוצאה: “נראינו עייפים, רכים, בלי האינטנסיביות שאנחנו רגילים אליה. פשוט לא היינו ברמה שלנו”.

לדבריו, במחצית השנייה חל שיפור משמעותי: “שיפרנו הרבה דברים, היינו טובים יותר ואפילו שלטנו במשחק. הייתה תחושה שאנחנו קרובים יותר לשער שני מאשר לספוג”, אמר, אך הודה כי לאחר ספיגת השער השני הקבוצה נשברה: “שם פשוט ויתרנו וזה רע מאוד. אם כבר להפסיד, אז לא בצורה כזאת”. לאזטיץ’ חזר והדגיש כי המחצית הראשונה הכריעה את המשחק: “בסוף, זה התחיל ונגמר בזה שלא היינו ברמה שלנו בפתיחה”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

למרות הפער בטבלה והעובדה שמכבי תל אביב מרוחקת תשע נקודות מהמוליכה בית”ר ירושלים, המאמן שמר על אמונה במאבק האליפות והשיב בקצרה כשנשאל אם עדיין אפשר לקחת את התואר: “כן”. בנוגע לביקורת הקשה מצד הקהל וכן לשאלות על עתידו במועדון, לאזטיץ’ סירב להיכנס לכך ואמר: “אני מכבד כל דעה”, אך נמנע מלהתייחס לשאלה האם הוא חושש מפיטורים.