מיציץ' לא הגיע לארץ, איטודיס הגיב על בלייקני

אמנם הפועל תל אביב ברצף של חמישה ניצחונות, אבל גם במועדון לא יכולים להתעלם מהכדורסל הפחות מרשים בתקופה האחרונה, בטח בשני המשחקים האחרונים נגד וילרבאן ונגד אליצור נתניה אמש (ראשון). האדומים נקלעו למותחן נגד אלי רבי וחניכיו וגם נגד הצרפתים, אבל בסופו של דבר מצאו דרך לסיים מחזור נוסף בפסגת ליגת ווינר סל ובפסגת היורוליג.

המשחק נגד הקבוצה מהשרון נגמר עם 66:75 לזכות שחקניו של דימיטריס איטודיס, שלא רשם את אלייז’ה בראיינט, דן אוטורו, אנטוניו בלייקני, בצל הפרשה, ו-וסיליה מיציץ’. אגב, הסרבי לא הגיע לישראל וקיבל אישור לשהות בסרביה, בסיכום מראש שיחבור לחבריו בסופיה. בנוסף לכל אלו ועל אף משחק לא מרשים, איטודיס בחר שלא לשתף את יפתח זיו ועוז בלייזר בכלל.

מחזיקת היורוקאפ המריאה מיד לאחר הניצחון וכבר הגיעה לבולגריה, שם היא תארח את אנדולו כבר מחר (19:30) בגלל שהמשחק לא משוחק בישראל. לאחר מכן למוליכת היורוליג מחכה מפגש נוסף שישלים את השבוע הכפול ביורוליג נגד פרטיזן, וגם זה לא יקרה בסרביה בגלל שאליפות אירופה בכדורמים מתקיים בימים אלו בבלגרד.

איטודיס: "ציפינו שיהיה משחק קשה"

בחזרה למשחק. בהפועל ת”א בסופו של דבר שמו את הסאגה שריחפה ועדיין מרחפת עם אנטוניו בלייקני בצד והצליחו לחבר שני ניצחונות, אך גם במועדון מבינים שהיכולת הזו לא תספיק כדי לשמור על המקום הראשון בשני המפעלים לאורך זמן. אגב, הרצון של עופר ינאי מומש והקבוצה אכן עלתה לשחק עם דגל ישראל על גב הגופיה, אבל לא במקום הכיתוב “יחד לעולם”, אלא מעל.

איטודיס סיכם: “אני מברך את הקבוצה על התוצאה, צריך לקחת בחשבון שיהיה קשה, כלום לא בא בקלות בחיים, צריך להרוויח את הניצחון. היינו חסרי יציבות ברבע השני ושינינו את זה בחצי השני. נתניה נראית שונה לגמרי, אמרתי למאמן שלהם, אגרסיבית יותר, יציאה יותר, נלחמת יותר, טקטית יותר, הנתניה שפגשנו בסיבוב הראשון וכעת, שונה לגמרי. אני בטוח שמגיעות להם מחמאות. כמעט לא התאמנו, באנו מטיסה, טסים עכשיו שוב, אבל אנחנו אוהבים את המצב”.

על המצב עם בלייקני: “אני אגיד קודם כל שאנחנו כמועדון וגם השחקן וכל מי שקשור, יש לנו הרבה יותר ידע ופרטים בנושא, יש כתב אישום, אבל יש עוד המון נושאים שאני לא האיש שצריך לדבר עליהם, יש לנו אמון מלא בשחקן, דיברתי איתו, גם חבריו, הוא מתאמן רציני. כל מה שאגיד יהיה אפשר להשתמש או לא להשתמש בזה, אז עדיף לא לומר, אבל יש דברים ברורים שאמרו לי כשבלייקני חתם כאן, אז אין לנו דאגות, מבחינת ההאשמות, ההתמדה שלו, כלום”.

לגבי הגרלת הביתיות ברבע הגמר נגד הפועל י-ם: “לכולם יש זכות להתלונן, ובטח שגם להפועל ירושלים ואין לי שום דבר נגד זה, אבל זה משהו שצריך לבוא איתו לאיגוד, לאלו שאחראיים על ההגרלה, כשיש הגרלה אז יש הגרלה. האם זה היה הוגן? אני לא האיש שיענה על זה, זה לא אני. אני לא קבעתי את ההגרלה, רק התקשרו אליי ואמרו לי שיש ירושלים בבית. שאלתי מתי וזהו, אני לא נכנס לזה. אין מה להשוות למה שאמרתי על זה שגמר גביע ווינר היה אצלם, אני מבין את השאלה, אין לי משהו נגד, ואני עונה, אבל אין פה כלום. לא יודע אם הייתה טעות או לא בהגרלה הזו, לא אני האיש לזה, אם זו טעות, תעשו מה שצריך, צריך שהכל יהיה נכון, אני בצד שיהיה נכון”.