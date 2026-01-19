יום שני, 19.01.2026 שעה 01:40
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

צעירי מכבי חיפה הצליחו איפה שרבים נכשלו

מהפכה של שמחה: שנים רבות עברו מאז שהירוקים ניצחו את מכבי ת"א בהפרש כזה ולבכר מגיע חוזה חדש. וגם: אגבה, פציעת אמיר והבכורה של גבאי. האזינו

|
הצעירים של מכבי חיפה (עמרי שטיין)
הצעירים של מכבי חיפה (עמרי שטיין)

הרבה שנים עברו מאז שמכבי חיפה ניצחה את מכבי תל אביב בהפרש שערים כזה. הקבוצה של ברק בכר התפוצצה על מכבי תל אביב ב-1:4 אמש (ראשון) באצטדיון סמי עופר והמאמן סוגר רצף מרשים של תוצאות בחודשיים האחרונים, גם במשחקים מול הגדולות, והגיע הזמן שיקבל חוזה חדש לעונה הבאה.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE: הרצף המרשים של ברק בכר שהביא למהפכה של שמחה בקבוצה, הנתונים המפתיעים, השחקנים המצטיינים על הדשא, גיא מלמד ממשיך לכבוש, היכולת הגבוהה של פיטר אגבה ומיכאל אוחנה שהתחילו את העונה תחת ביקורת וקנג׳י גורה.

וגם: הגנון של הירוקים שוב מפתיע, הבכורה החלומית של ניב גבאי, הפציעה הכואבת של אלעד אמיר, נבות רטנר, ההחתמה של סדריק דון ואיפה הוא ישתלב בקבוצה, ההחתמות הבאות והעומק החסר בספסל, ומה קורה עם ההחתמה של ברק בכר? האזנה נעימה.

