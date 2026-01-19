צעירי מכבי חיפה הצליחו איפה שרבים נכשלו

הרבה שנים עברו מאז שמכבי חיפה ניצחה את מכבי תל אביב בהפרש שערים כזה. הקבוצה של ברק בכר התפוצצה על מכבי תל אביב ב-1:4 אמש (ראשון) באצטדיון סמי עופר והמאמן סוגר רצף מרשים של תוצאות בחודשיים האחרונים, גם במשחקים מול הגדולות, והגיע הזמן שיקבל חוזה חדש לעונה הבאה.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE: הרצף המרשים של ברק בכר שהביא למהפכה של שמחה בקבוצה, הנתונים המפתיעים, השחקנים המצטיינים על הדשא, גיא מלמד ממשיך לכבוש, היכולת הגבוהה של פיטר אגבה ומיכאל אוחנה שהתחילו את העונה תחת ביקורת וקנג׳י גורה.

וגם: הגנון של הירוקים שוב מפתיע, הבכורה החלומית של ניב גבאי, הפציעה הכואבת של אלעד אמיר, נבות רטנר, ההחתמה של סדריק דון ואיפה הוא ישתלב בקבוצה, ההחתמות הבאות והעומק החסר בספסל, ומה קורה עם ההחתמה של ברק בכר? האזנה נעימה.