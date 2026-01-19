"לא רוצה לבזבז אנרגיה על האיש הזה, כולם ראו"

זה היה אחד המשחקים הכי טובים של ברצלונה העונה, אך הקטלונים יצאו מופסדים, כשנכנעו 2:1 מתסכל לריאל סוסיאדד בחוץ. החבורה של האנזי פליק הייתה עדיפה, אך החמצות רבות מנעו ממנה את הניצחון, כשבתקשורת המקומית כבר ממהרים להפיל את האשמה על גורם נוסף.

“עוד שער נפסל לבארסה על ידי ה-VAR בגלל נבדל שולי”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’, כשהם מאזכרים כמובן את השער של לאמין ימאל בדקה ה-27. גם בעונה שעברה, הבלאוגרנה לא הצליחו לנצח באנואטה, כשזה היה גול של רוברט לבנדובסקי שלא אושר בגלל נבדל מעורר מחלוקת.

פרנקי דה יונג היה, איך לא, מאוד מתוסכל אחרי התוצאה: “אני חושב שהגיע לנו לנצח היום. הגענו למספר גבוה של הזדמנויות, אבל בסופו של דבר הן לא נכנסו וזה מה שחשוב. שיחקנו בצורה נהדרת, הבעיה היחידה היא שלא ניצחנו”, אמר ההולנדי.

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

האנזי פליק כבר היה הרבה יותר נחרץ לגבי מה שחשב על השופט, חיל מנסאנו: “אני לא רוצה בכלל לבזבז את האנרגיה שלי על הבחור הזה. כולם גם בטלוויזיה וגם באצטדיון ישבו וראו את ההופעה שלו. אנחנו חייבים פשוט לקבל את זה, ככה זה”.