יום שני, 19.01.2026 שעה 01:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-2620ריאל סוסיאדד8
2428-1920אתלטיק בילבאו9
2434-2020ג'ירונה10
2324-2519אלצ'ה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"לא רוצה לבזבז אנרגיה על האיש הזה, כולם ראו"

פליק רתח על חיל מנסאנו אחרי ההפסד 2:1 של ברצלונה לסוסיאדד: "אנחנו חייבים פשוט לקבל את זה". גם בתקשורת הקטלונית לא חסכו ביקורות על השיפוט

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

זה היה אחד המשחקים הכי טובים של ברצלונה העונה, אך הקטלונים יצאו מופסדים, כשנכנעו 2:1 מתסכל לריאל סוסיאדד בחוץ. החבורה של האנזי פליק הייתה עדיפה, אך החמצות רבות מנעו ממנה את הניצחון, כשבתקשורת המקומית כבר ממהרים להפיל את האשמה על גורם נוסף.

“עוד שער נפסל לבארסה על ידי ה-VAR בגלל נבדל שולי”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’, כשהם מאזכרים כמובן את השער של לאמין ימאל בדקה ה-27. גם בעונה שעברה, הבלאוגרנה לא הצליחו לנצח באנואטה, כשזה היה גול של רוברט לבנדובסקי שלא אושר בגלל נבדל מעורר מחלוקת.

פרנקי דה יונג היה, איך לא, מאוד מתוסכל אחרי התוצאה: “אני חושב שהגיע לנו לנצח היום. הגענו למספר גבוה של הזדמנויות, אבל בסופו של דבר הן לא נכנסו וזה מה שחשוב. שיחקנו בצורה נהדרת, הבעיה היחידה היא שלא ניצחנו”, אמר ההולנדי.

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

האנזי פליק כבר היה הרבה יותר נחרץ לגבי מה שחשב על השופט, חיל מנסאנו: “אני לא רוצה בכלל לבזבז את האנרגיה שלי על הבחור הזה. כולם גם בטלוויזיה וגם באצטדיון ישבו וראו את ההופעה שלו. אנחנו חייבים פשוט לקבל את זה, ככה זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */