קבוצת נערים א' של הפועל ב"ש שמרה על הבית

המחזור הראשון של משחקי הפלייאוף התחתון בליגת העל, שיצא אתמול (שבת) לדרך, המשיך עם משחק נוסף הערב (ראשון) - המשחק בו אירחה הפועל באר שבע את קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים, משחק בין שתי קבוצות שכיוונו לניצחון, כדי להתרחק עוד מהקו האדום של הליגה.

הפועל באר שבע פתחה את המשחק בצורה מצוינת, כבר לאחר דקה וחצי של כדורגל עלתה ליתרון, זאת לאחר שהגבהה מאגף ימין מצאה את ראשו של שלומי מימוני, שנגח לרשת מכשמונה מטרים והעלה את המארחים ליתרון 0:1.

בדקה ה-33 הגבהת כדור חופשי לזכותה של בית"ר ירושלים, אלכסונית מצד שמאל במרחק של כ-25 מטרים משערה של באר שבע, הובילה להגבהה מצוינת לרחבה, שפגשה את ראשו של אוראל גוגילנדזה, שנגח מטווח קצר לרשת ובשערו הראשון העונה קבע שוויון 1:1, התוצאה בה הסתיימה המחצית.

בדקה ה-49 התקפת מעבר של הפועל באר שבע הסתיימה בבעיטה לרשת מכ-12 מטרים מרגלו של הקפטן, מתן ליברמן, שבשערו השישי העונה קבע יתרון 1:2 לזכות בית"ר ירושלים.

בדקה ה-55 הפועל באר שבע כבר עלתה ליתרון 1:3, לאחר סדרת טעויות בהגנת בית"ר ירושלים, בסופה כדור רוחב מאגף שמאל של באר שבע חלף על פני שחקן הגנה ירושלמי, שפספס את הכדור. נועם ספדיה, מלך שערי באר שבע, המשיך בנגיעה משמונה מטרים למשקוף ולרשת. שער מספר 12 בכל המסגרות לזכות הכובש.

בית"ר ירושלים לא אמרה נואש: בדקה ה-79 נועם סבג, שניצב באגף שמאל, הגביה כדור ברגלו הימנית מרכז הרחבה של באר שבע, יהלי סמולינסקי, ניצל חוסר תיאום בין הבלם לשוער, כדי להסתנן מקרוב ולכבוש שער בנגיחה, שצימק את יתרונה של באר שבע ל-2:3. ליהלי סמולינסקי, מלך שערי בית"ר ירושלים, שבעונה שעברה כולה הבקיע שני שערים בלבד במדי קבוצת נערים ב' של הפועל ירושלים, היה זה שער מספר 11 העונה.

שתי הקבוצות המשיכו ביוזמה התקפית, אך התוצאה נותרה בעינה ובסיום ניצחון חשוב לזכות החניכים של אורי אזולאי.

ביום שלישי הקרוב יינעל המחזור במשחק שבו תארח מ.ס אשדוד, שמרוחקת משמעותית מהקו האדום, את עירוני קריית שמונה - שמדורגת במקום הלפני אחרון, אך מוחרגת מירידת ליגה. בעקבות התוצאה הפועל באר שבע התרחקה כדי 10 נקודות מנועלת הטבלה, מ.כ נהלל יזרעאל, ושבע נקודות מבני סכנין - שמדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על ההישארות בליגה. הפועל באר שבע תצפין במחזור הקרוב ותתארח אצל בני סכנין.

בית"ר ירושלים מקדימה כעת בארבע נקודות את המקום האחרון ובנקודה אחת את המקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. בית"ר ירושלים שונה מאוד העונה בין משחקי הבית למשחקי החוץ, שכן בעשרה משחקי החוץ צברה הקבוצה נקודה אחת בלבד. בית"ר ירושלים תארח במחזור הקרוב את בני יהודה ת"א - שמקדימה אותה בשתי נקודות.