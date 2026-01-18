יענקל'ה, תחתים את ברק בכר לשלוש עונות

בעונה שעברה ברק בכר פישל בגדול ובייש את עצמו כמאמן כדורגל, לא הגיע לעונה, משהו כנראה עבר עליו אחרי שפוטר מהכוכב האדום בסרביה. הוא לא תיפקד וקראתי לפטר אותו. ראיתי את הנולד במשחק נגד סבאח במוקדמות. אבל הקודקודים במכבי חיפה נתנו לו להמשיך, והוא המשיך להיכשל, כשהדרבי היה השיא, שם הושפל 5:1.

כשנותרו שלושה מחזורים לסיום החליטו לפטר אותו. למרות שהפסיד בדרבי, היו צריכים להישאר איתו עד סוף העונה. כי בכל זאת, הוא הביא שלוש אליפויות, היא שיחקה בליגת האלופות, עשתה הצגות. קורה בכדורגל ששנה אחת הולכת הפוך. לברק בכר מגיע כבוד גדול והכבוד הזה צריך להינתן לו היום. לא לחכות למחר. צריך להחתים אותו לשלוש העונות הבאות, ואני לא יודע למי מחכים.

כי מה שהוא עשה מאז שחזר, הוא שינה את הקבוצה מהקצה אל הקצה. מקבוצה ללא איכות, עקב בצד אגודל, הרים אותם והשיא הגיע היום ב-1:4 על מכבי תל אביב. שחקנים כמו קנג’י גורה, שלא ידע לאן לרוץ או מה לעשות ולא הביא את עצמו לידי ביטוי, בחודשיים האחרונים יש שינוי גדול איתו. גם יילה בטאיי, שהיה פרווה, היום הוא אחד המגנים הימניים הטובים בישראל. אין סופרלטיב שלא מגיע לו.

קנג'י גורה הצטרף לחגיגה (עמרי שטיין)

אבל השיא הוא אלעד אמיר. כשמסתכלים עליו, בלם העתיד של מכבי חיפה, שעד שנפצע היה נהדר. ונבות רטנר שהיה מצוין וגם בישל את הגול הראשון למיכאל אוחנה, ובסוף נכנסו שני שחקנים נוספים מהנוער: ינון פיינגזיכט, שכבר הראה מה הוא יודע וניב גבאי, שהראה ניצוצות של כישרון ענק. הנוכחות, התנועה ללא כדור בשער. הוא השכיב את השוער ובעט לשער חשוף. רק על הדברים האלו, שארבעה שחקני נוער לעיני 29 אלף צופים במשחק עונה נגד מכבי תל אביב, שיחקו, בלטו וכיכבו בסמי עופר נגד מכבי תל אביב.

לכן, יענקל’ה, אל תהסס. תחתים את ברק בכר לשלוש עונות. ברגע שרואים ששחקני הרכב של מכבי חיפה עולים כמחליפים, והיום היה השיא כששחקן כמו גבאי התלבש, שיחק לראשונה וכבש, צריך להאריך לו חוזה. לגבי המשחק, מכבי תל אביב לא הופיעה למשחק במחצית הראשונה. מכבי חיפה הייתה אגרסיבית, לא נתנה למכבי תל אביב להרים את הראש והבקיעה גול. מיכאל אוחנה היה מצוין, אבל יש לו כושר גופני למחצית אחת.

השיטה של ברק בכר היא קצת משונה. הוא לא משחק 4-3-3, כי קני סייף משחק יותר כקשר. הוא אגרסיבי, מגוון ויוצא למעברים בלי סוף. במחצית הראשונה מכבי חיפה הביכה את מכבי תל אביב, היא פשוט העלימה אותה ו-0:3 היה משקף. לעומת זאת, במחצית השנייה דברים השתנו. הירוקים כבר לא שמרו קרוב, נתנו למכבי תל אביב את הביטחון, להניע את הכדור והצהובים השכילו להשוות ובצדק.

ברק בכר (עמרי שטיין)

המהלך שעשה שגיב יחזקאל בצד ימין, עם כל כך הרבה עצים בתוך היער של מכבי חיפה, הכדור חזר אליו והוא בעט מדויק לפינה הרחוקה. גם דור פרץ בעט אבל גיאורגי ירמקוב, שהוא שוער גדול, הציל אותם. שאלתי את עצמי למה מכבי תל אביב מקבלת ביטחון, אבל בסופו של דבר הבנתי את ברק בכר שבנה על מעברים. ברגע שהקבוצה יצאה למעבר, כל המשחק של מכבי חיפה נפתח ואת הספרינט של פייר קורנו, שהוא המגן השמאלי הטוב בישראל, הגביה מצוין לגיא מלמד שבעט מהאוויר לרשת.

הגדולה של בכר היא שיש כאלו שישאלו למה הוא לא הוציא את מלמד? למה הוא שיחק עם שני חלוצים? ההימור שלקח בכר עם מלמד וסטיוארט הציל את המולדת. השער היה פשוט נפלא. משם, היא עשתה הכל מהכל, גימדה את מכבי תל אביב והשכילה להבקיע עוד פעמיים, כשבגול של גבאי אפשר לציין לטובה את ליסאב עיסת שבישל בצורה נהדרת.

המכבי תל אביב הכי חלשה בעשור האחרון (עמרי שטיין)

זה הניצחון הכי גדול העונה, עם הכדורגל הכי טוב העונה. אמנם זה לא היה למשך תשעים דקות, אבל זה כן היה לאורך המשחק. מכבי חיפה כקבוצה היא מצוינת. נכון, אין לה יכולות אישיות, אבל בסופו של דבר גורה הראה שיש לו יכולת אישית עם שני שערים שהיה מעורב בהם. מכבי חיפה במצב של היום היא כנראה תקבע את האלופה. היא כבר קבעה שמכבי תל אביב לא תהיה אלופה, כי למכבי תל אביב לא מגיעה. היא הכי גרועה בעשר השנים האחרונות. זה לא ייאמן לראות את הקבוצה הגדולה הזו עם שחקנים בינוניים, אפילו פחות טובים משל מכבי חיפה.

המשחקים בפלייאוף העליון בין מכבי חיפה, הפועל באר שבע ובית”ר ירושלים, הירוקים יקבעו מי תהיה האלופה. הירוקים צריכים להמשיך בקצב שלהם ולדעת שמקום שלישי מביא אותם לאירופה. אין ספק שהם יכולים לקחת את הגביע. אם סגל כזה בינוני יקח את הגביע, מבחינתי זה כאילו מכבי חיפה זכתה באליפות.