שוטרים עצרו אוהדים שהתפרעו ונפגעו תוך כדי

מכבי חיפה רשמה הערב (ראשון) את אחד מהניצחונות הגדולים שלה בשנים האחרונות כשהביסה 1:4 את מכבי תל אביב בסמי עופר, אך לצערנו, היו באצטדיון החיפאי גם אירועים שלא קשורים לכדורגל.

בסיום המשחק נרשם עימות מילולי בין חלק משחקני מכבי תל אביב לאוהדי מכבי חיפה בסמוך לספסל של הצהובים, כאשר הרוחות נרגעו רק בהתערבות כוחות האבטחה.

בנוסף, הייתה קטטה ביציעים והתפרעות בין אוהדים. לאחר התערבות של שוטרים, שניים מהאוהדים, חשוד קטין וחשוד תושב בת ים בן 26, התפרעו ותקפו את השוטרים בעת מעצרם.

מהמשטרה נמסר: “במסגרת היערכות של שוטרי מרחב כרמל במחוז חוף במשחק כדורגל שנערך הערב באצטדיון ‘סמי עופר’, בין הקבוצות מכבי חיפה ומכבי תל אביב נצפתה ביציע האוהדים קטטה והתפרעות בין אוהדים תוך שהם מסכנים את הקהל ומפרים את הסדר הציבורי. לאחר בקשת חברת האבטחה לסיוע, המשטרה זיהתה את האוהדים שהיו מעורבים בקטטה, בעת מעצרם תקפו את השוטרים. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט”.