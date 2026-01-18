יום ראשון, 18.01.2026 שעה 23:28
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

שוטרים עצרו אוהדים שהתפרעו ונפגעו תוך כדי

שני אוהדים, קטין ובן 26, נעצרו ותקפו את השוטרים. וגם: עימות מילולי בין שחקני מכבי ת"א לאוהדי מכבי חיפה, הרוחות נרגעו רק בהתערבות האבטחה

|
שוטר מקבל טיפול (משטרת ישראל)
שוטר מקבל טיפול (משטרת ישראל)

מכבי חיפה רשמה הערב (ראשון) את אחד מהניצחונות הגדולים שלה בשנים האחרונות כשהביסה 1:4 את מכבי תל אביב בסמי עופר, אך לצערנו, היו באצטדיון החיפאי גם אירועים שלא קשורים לכדורגל.

בסיום המשחק נרשם עימות מילולי בין חלק משחקני מכבי תל אביב לאוהדי מכבי חיפה בסמוך לספסל של הצהובים, כאשר הרוחות נרגעו רק בהתערבות כוחות האבטחה.

בנוסף, הייתה קטטה ביציעים והתפרעות בין אוהדים. לאחר התערבות של שוטרים, שניים מהאוהדים, חשוד קטין וחשוד תושב בת ים בן 26, התפרעו ותקפו את השוטרים בעת מעצרם.

מהמשטרה נמסר: “במסגרת היערכות של שוטרי מרחב כרמל במחוז חוף במשחק כדורגל שנערך הערב באצטדיון ‘סמי עופר’, בין הקבוצות מכבי חיפה ומכבי תל אביב נצפתה ביציע האוהדים קטטה והתפרעות בין אוהדים תוך שהם מסכנים את הקהל ומפרים את הסדר הציבורי. לאחר בקשת חברת האבטחה לסיוע, המשטרה זיהתה את האוהדים שהיו מעורבים בקטטה, בעת מעצרם תקפו את השוטרים. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט”.

