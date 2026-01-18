בלוריאן יחתום בקרוב בקנזס סיטי, יצטרף בקיץ

נהירת השחקנים הישראלים לליגת ה-MLS נמשכת. ל-ONE נודע כי בלם הפועל באר שבע, אור בלוריאן, צפוי לחתום בימים הקרובים בספורטינג קנזס סיטי, לשורותיה יעבור בתום העונה בהעברה חופשית.

בלוריאן כבר הגיע להבנות כספיות עם המועדון האמריקאי וצפוי להשתכר כ-350 אלף דולר לעונה, בחוזה שיימשך עד שנת 2031. מאחר שהחוזה שלו בבאר שבע מסתיים בתום העונה, הוא יוכל לעבור כאמור לקנזס סיטי ללא דמי העברה. בסגל הבלמים של הפועל באר שבע נמצאים כיום, מלבד בלוריאן, גם ג'יבריל דיופ, מתן בלטקסה והקפטן מיגל ויטור.

הבלם בן ה-25 החל את דרכו במכבי פתח תקוה, ממנה עבר להפועל באר שבע בספטמבר 2022, ובהמשך הושאל להפועל תל אביב בעונת 2023/24. בנוסף, בלוריאן רשם 4 הופעות בנבחרת הבוגרת. בקיץ, הוא צפוי לצאת בגיל 25 לראשונה בקריירה לשחק מחוץ לישראל.