אסאנטה: לא נקבל גזענות, צריכים לחקור את זה

מכבי תל אביב ספגה מהלומה קשה בשאיפותיה לשמור על תואר האליפות, כאשר הובסה הערב (ראשון) 4:1 בסמי עופר מול מכבי חיפה והתרחקה עד כדי תשע נקודות מבית”ר ירושלים המוליכה, כשאפילו המקום השלישי כרגע בסכנה והירוקים צימקו את הפער מהצהובים לארבע נקודות בלבד.

ז’רקו לאזטיץ’ אמר אחרי המשחק: “הרגשנו שלא היינו שם במחצית הראשונה, היינו רכים, הקווים היו מתוחים מדי ולא כמו בדרך כלל, הייתה חסרה אינטנסיביות וזו הייתה הבעיה. במחצית השנייה השתפרנו, שלטנו והיו לנו מצבים והרגשנו שיש לנו מומנטום, אבל אז הפסדנו”.

“כשאתה מתחיל את המשחק בלי אנרגיה ונראה ככה… אז הכדורגל מעניש אותך. השחקנים היו עייפים? נראה ככה, אבל זה לא תירוץ”.

ברק בכר וז׳רקו לאזטיץ׳ (רדאד ג'בארה)

“טעות לתת לאסאנטה לפתוח? הרופאים אמרו שאסאנטה במצב של מאה אחוז, אבל הוא קיבל בעיטה באזור שנפגע והוחלף. הוא היה עצוב בסוף המשחק, אבל בגלל גזענות ולא בגלל ההפסד. מה עם אושר דוידה? הוא נפצע. כל משחק הוא חשוב, יש לנו מעט זמן לנוח ואז להתכונן לדרבי ולליגה האירופית. אני לא חושב עכשיו על מה יהיה, צריכים להשתפר”.

טייריס אסאנטה אמר: “הקבוצה הטובה יותר ניצחה, אנחנו לא יכולים לקבל גזענות. אי אפשר לקבל את זה, חייבים למתוח קו בנושא, צריכים לחקור את זה, אי אפשר לקבל את זה”.