הצביעו: האם מכבי חיפה תסיים לפני מכבי ת"א?

בשנים האחרונות המפגש בין מכבי חיפה למכבי תל אביב סיפק רגעים אדירים עם כדורגל סוחף, שהגבירו את הציפיות לקראת ההתמודדות הבאה בין הצדדים. הערב (ראשון) קיבלנו עוד משחק ענק בין שתי האימפריות הישראליות, שהסתיים ב-1:4 ענק של הירוקים.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות: האם מכבי תל אביב יצאה ממרוץ האליפות? מי מהקבוצות תסיים לפני מי בטבלה? האם מכבי חיפה הייתה מתמודדת לאליפות אם ברק בכר היה פותח את העונה במדיה? האם ז'רקו לאזטיץ' צריך להיות מפוטר והאם נבות רטנר וניב גבאי יהיו הדבר הבא של מכבי חיפה? הצביעו עכשיו בערוץ הוואטסאפ של ONE.