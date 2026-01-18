טקילת Cincoro של מייקל ג'ורדן הוצגה בת"א

הערב (יום ראשון) התקיים ערב אקסקלוסיבי במלון "הג'ורג'" בתל אביב בו אסתי פורטנוי, המנהלת האישית של אגדת הכדורסל מייקל ג׳ורדן ב-30 השנים האחרונות, הציגה את מותג הטקילה Cincoro שבבעלותו של ג'ורדן, המיובא מופץ ומשווק בלעדית על ידי חברת גלובל ויין אנד ספיריט בישראל.

אסתי פורטנוי, מי שנחשבת לאחת הדמויות המשפיעות ביותר באימפריה של MJ ומנהלת השיווק שלו, ניצלה את ביקורה בארץ למפגש פסגה עם עיתונאים ואנשי עסקים. האירוע, הוקדש לסיפורים שמאחורי האיש והמותג שהטריף את ה-NBA והעולם כולו.

הערב כלל לא רק הרצאה מרתקת אלא גם טעימות מודרכות של ביטויי הליבה של טקילה סינקורו. המותג נולד מתוך תשוקה משותפת של ג'ורדן וארבעה מחבריו, בעלים של קבוצות NBA יריבות, שהחליטו להניח את התחרותיות בצד לאחר ארוחת ערב משותפת וליצור טקילה שתשנה את חוקי המשחק. ג'ורדן עצמו היה מעורב לעומק בכל פרט, החל מאיזון הטעמים של הנוזל ועד לעיצוב הבקבוק האייקוני בעל חמש הדפנות, המסמל את חמשת המייסדים.

עליזה דיינים אלטרס, סמנכ״לית השיווק של גלובל ווין אנד ספיריט ואסתי פורטנוי (גבריאל סימן טוב - גלובל ווין אנד ספיריט)

בזמן ההרצאה שלה, פורטנוי דיברה על ההיכרות עם מייקל, תחילת הקשר העסקי ביניהם, החזרה שלו לבמה המרכזית בערוץ NBC, ועל העבודה של מותגיו של ג׳ורדן, ביניהם בין היתר הטקילה, נעלי ״אייר ג׳ורדן״, ועוד: ״לא הייתי מעריצה של כדורסל, התחלתי ללמוד שיווק ספורט והכרתי את בעלי, שהקים ארגון ללא רווח שעזר לאמן ילדים עם מוגבלויות, ודרך ההתנדבות של מייקל כך הכרנו, לקח לו שישה חודשים לשכנע אותי לעבוד אצלו, ולבסוף אני חושבת שעשיתי המצווה עם הארגון, היא שהובילה אותי להחלטת הקריירה הזו ששינתה את חיי.

“חשוב לנו לשמור את המותג של מייקל ג׳ורדן בחיים גם אחרי שסיים את הקריירה שלו בתור שחקן, זו אחת מהסיבות שעשינו את הסדרה ‘הריקוד האחרון’, כי דיברנו עם צעירים שסיפרו לנו שהם מכירים את מייקל רק כציור על הלוגו של הנעל שלהם או מקטעי וידאו קצרים שלו משחק, אז הרגשנו שלספר את הסיפור שלו בסדרה, תעזור לו להתחבר לדור הצעיר יותר. עבדתי איתו על הרבה מותגים כמו הטקילה הזו, הסדרה, הנעליים, גייטורייד ועוד, אבל הנעליים לדעתי זה סיפור ההצלחה הכי גדול שלנו, אפילו ללכת פה בישראל ולראות את הנעל שלו בכל פינה מראה על ההצלחה. כל פעם שהוא מתאמן באולם, כל מי שרואה אותו מתחיל לעלות חשדות שלו חוזר לשחק, אבל למרות שקשה לי לראות את זה קורה, הוא תמיד מתעניין בכדורסל ועוסק בזה. בתקופת המשחק שלו, ליגת ה-NBA שודרה ברשת NBC, וזה חזר השנה אז הם רצו להחזיר גם את מייקל בתור קטע נוסטלגי מהנה, והוא עשה את זה הרבה בגלל החשיבות שלו לערוץ, וגם הרצון שלו לדבר ולהיות חלק מהכדורסל״.