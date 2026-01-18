קבוצות נערים ב' של אשדוד ובית"ר בצד המנצח

מחזור משחקים שני בפלייאוף התחתון בליגת העל של שנתון נערים ב'. כמו המחזור הראשון שהתפרש על ארבעה ימי משחקים, כך גם מחזור המשחקים השני, זאת בשל העובדה ששלוש קבוצות (הפועל רמת השרון, בית"ר ירושלים ומ.כ נהלל יזרעאל) מבין העשר המשחקות בפלייאוף התחתון הן קבוצות "צו פיוס". אתמול (שבת) והערב נערכו שלושה מבין חמשת המשחקים.

שלושת המשחקים שנערכו עד כה הניבו עשרה שערים, שניים מהמשחקים הוכרעו. המחזור יושלם עם צמד משחקים נוספים: מחר (שני) ייפגשו צמד המוליכות, הפועל רמת השרון ובני יהודה ת"א (18:15, הסינטטי ברמת השרון), ואילו ביום שלישי תארח נועלת הטבלה, הפועל ר"ג, את הפועל באר שבע (16:30, מגרש הספארי).

הפועל ירושלים - הפועל ראשל"צ 1:1

המשחק היחיד שנערך בשבת סיפק דרמה של ממש. משחק שלא התעלה לרמה גבוהה, אך הניב שני שערים בדקות הסיום של המשחק: בדקה ה-76 דניאל מירה העלה את ראשל"צ ליתרון 0:1, אך שער שכבש שתי דקות מאוחר יותר וונדמו יאבסרה קבע את תוצאת המשחק.

הפועל ירושלים נותרה במקום הלפני אחרון בטבלה (קריית שמונה מוחרגת מירידה), כשהיא מרוחקת שתי נקודות ממ.כ נהלל יזרעאל ולזכותה יתרון של תשע נקודות ומשחק עודף על פני הפועל ר"ג. במחזור הבא הפועל ירושלים תתארח אצל נהלל יזרעאל למשחק מפתח עבור שתי הקבוצות.

הפועל ראשל"צ ממשיכה להקדים בארבע נקודות את הפועל ירושלים. במחזור הבא תארח הקבוצה את עירוני קריית שמונה, שאותה היא מקדימה בעשר נקודות.

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' לפני המשחק (אורן בן חקון)

מ.ס אשדוד - מ.כ נהלל יזרעאל 1:2

לאחר שבחודש שעבר הקבוצה הצפונית שבה מאשדוד עם ניצחון 0:2, בזכות צמד שערים שכבש הקפטן ומלך השערים, אור פוני, הערב (ראשון) מ.ס אשדוד הגיעה מוכנה ודרוכה למשחק והשאירה את הנקודות בבית.

בדקה ה-25 הגבהת כדור מצד שמאל של התקפת אשדוד, הסתיימה בבעיטה מ-14 מטרים אלכסונית לרשת העליונה מרגלו של יאיר אלמוזנינו, הסתיימה בשער שהעניק לאשדוד יתרון 0:1.

בדקה ה-43 איבוד כדור של נהלל יזרעאל במחצית המגרש שלה, הובילה להתקפת מעבר מהירה של אשדוד, במהלכה אילון גמליאל מסר כדור רוחב מדוד מצד שמאל לאיתי כהן, שדחק מקרוב לרשת והכפיל את יתרונה של אשדוד ל-0:2.

בדקה ה-55 נהלל יזרעאל הצליחה לחזור לתמונת המשחק. ניסיון הרחקה לא מוצלח של הגנת אשדוד הוביל להשתלטות של נהלל יזרעאל על הכדור, בסיומו של המהלך בעיטה מהרחבה למשקוף ולרשת מכ-13 מטרים מרגלו של ליאור שדמי, הובילה לשער לזכות נהלל יזרעאל - 1:2 לאשדוד.

בעקבות הניצחון מ.ס אשדוד מקדימה בשלוש נקודות את הפועל ירושלים. בשבוע הבא מצפה לקבוצה משחק חוץ מאתגר מול הפועל באר שבע, שמקדימה אותה בשתי נקודות ומשחק חסר.

עירוני קריית שמונה - בית"ר ירושלים 4:1

בית"ר ירושלים שבה מהגליל העליון עם ניצחון גדול, שמרחיק אותה שבע נקודות מהיריבה העירונית. קריית שמונה, שמוחרגת מירידה, ממשיכה להקדים בשלוש נקודות ומשחק עודף את המקום האחרון.

דווקא קריית שמונה הייתה הראשונה לחגוג כיבוש שער, היה זה בדקה השלישית בזכות שער יתרון 0:1, שכבש אדיר אביטן. ההמשך היה כולו צהוב-שחור: שער שכבש תומר מרקוביץ' קבע שוויון 1:1. בדקה ה-15 שער שכבש דניאל חמו חולל מהפך. שער עצמי שכבשה קרית שמונה בדקה ה-36, קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 1:3 לזכות בית"ר ירושלים, שסגרה עניין בדקה ה-44 עם שער שכבש נועם אלקריף.

במחזור הבא בית"ר ירושלים תארח בביתה את הפועל רמת השרון, שבשלב זה מקדימה אותה בשתי נקודות ומשחק חסר.