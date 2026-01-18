צפו בניצחון הגדול של מכבי חיפה בתמונות

צפו בניצחון הגדול של מכבי חיפה בתמונותהחל מהטקס המרגש למתן אנגרסט, דרך האקשן על כר הדשא, הדרמות במגרש ועד החגיגות הגדולות בירוק בסיום. צפו במשחק הלוהט דרך עדשת המצלמה של ONE מערכת ONE | 18/01/2026 22:40 שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין) מתן אנרגסט מקבל חולצה מחזיזה וקורנו (עמרי שטיין)הטקס למתן אנרגסט (עמרי שטיין)מתן אנגרסט (עמרי שטיין)השלט למתן אנרגסט (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)סדריק דון (עמרי שטיין)ברק בכר וז׳רקו לאזטיץ׳ (רדאד ג'בארה)עידו שחר וקני סייף במאבק גובה (רדאד ג'בארה)קרווין אנדראדה (רדאד ג'בארה)טייריס אסאנטה (עמרי שטיין)אושר דוידה (עמרי שטיין)אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה בטירוף (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שמחה גדולה במכבי חיפה (עמרי שטיין)איתי בן חמו מאוכזב (עמרי שטיין)אושר דוידה (רדאד ג'בארה)רז שלמה מחדיר בהליו וארלה אמונה (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל מהתל בפייר קורנו (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל בועט לשער (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל רץ לחגוג (עמרי שטיין)אלעד מדמון (רדאד ג'בארה)הכדור של גיא מלמד מכניע את אופק מליקה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים עם גיא מלמד (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מברכים את גיא מלמד (עמרי שטיין)קנג'י גורה הצטרף לחגיגה (עמרי שטיין)ליסאב עיסת וקנג'י גורה באקסטזה (עמרי שטיין)יילה בטאיי מקפיץ את הקהל הירוק (עמרי שטיין) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש