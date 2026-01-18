יום שני, 19.01.2026 שעה 00:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

צפו בניצחון הגדול של מכבי חיפה בתמונות

החל מהטקס המרגש למתן אנגרסט, דרך האקשן על כר הדשא, הדרמות במגרש ועד החגיגות הגדולות בירוק בסיום. צפו במשחק הלוהט דרך עדשת המצלמה של ONE

שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
מתן אנרגסט מקבל חולצה מחזיזה וקורנו (עמרי שטיין)מתן אנרגסט מקבל חולצה מחזיזה וקורנו (עמרי שטיין)
הטקס למתן אנרגסט (עמרי שטיין)הטקס למתן אנרגסט (עמרי שטיין)
מתן אנגרסט (עמרי שטיין)מתן אנגרסט (עמרי שטיין)
השלט למתן אנרגסט (רדאד גהשלט למתן אנרגסט (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה (רדאד גשחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
סדריק דון (עמרי שטיין)סדריק דון (עמרי שטיין)
ברק בכר וז׳רקו לאזטיץ׳ (רדאד גברק בכר וז׳רקו לאזטיץ׳ (רדאד ג'בארה)
עידו שחר וקני סייף במאבק גובה (רדאד געידו שחר וקני סייף במאבק גובה (רדאד ג'בארה)
קרווין אנדראדה (רדאד גקרווין אנדראדה (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה (עמרי שטיין)טייריס אסאנטה (עמרי שטיין)
אושר דוידה (עמרי שטיין)אושר דוידה (עמרי שטיין)
אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה בטירוף (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה בטירוף (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שמחה גדולה במכבי חיפה (עמרי שטיין)שמחה גדולה במכבי חיפה (עמרי שטיין)
איתי בן חמו מאוכזב (עמרי שטיין)איתי בן חמו מאוכזב (עמרי שטיין)
אושר דוידה (רדאד גאושר דוידה (רדאד ג'בארה)
רז שלמה מחדיר בהליו וארלה אמונה (עמרי שטיין)רז שלמה מחדיר בהליו וארלה אמונה (עמרי שטיין)
שגיב יחזקאל מהתל בפייר קורנו (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל מהתל בפייר קורנו (עמרי שטיין)
שגיב יחזקאל בועט לשער (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל בועט לשער (עמרי שטיין)
שגיב יחזקאל רץ לחגוג (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל רץ לחגוג (עמרי שטיין)
אלעד מדמון (רדאד גאלעד מדמון (רדאד ג'בארה)
הכדור של גיא מלמד מכניע את אופק מליקה (עמרי שטיין)הכדור של גיא מלמד מכניע את אופק מליקה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאושרים עם גיא מלמד (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים עם גיא מלמד (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מברכים את גיא מלמד (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מברכים את גיא מלמד (עמרי שטיין)
קנגקנג'י גורה הצטרף לחגיגה (עמרי שטיין)
ליסאב עיסת וקנגליסאב עיסת וקנג'י גורה באקסטזה (עמרי שטיין)
יילה בטאיי מקפיץ את הקהל הירוק (עמרי שטיין)יילה בטאיי מקפיץ את הקהל הירוק (עמרי שטיין)
