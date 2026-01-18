יום ראשון, 18.01.2026 שעה 22:05
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
55%4308-434138טורונטו ראפטורס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
49%4432-434037שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
37%4401-443038שארלוט הורנטס
31%3985-382335ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
71%4461-466338דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
63%3867-410235יוסטון רוקטס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
57%4107-404135לוס אנג'לס לייקרס
49%4605-454439פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
32%4568-421638סקרמנטו קינגס
25%4886-459040ניו אורלינס פליקנס

ג'ה מוראנט הוביל את ממפיס לניצחון על אורלנדו

24 נקודות ו-13 אסיסטים לכוכב הגריזליס ב-109:126 על המג'יק, במשחק העונה הסדירה הראשון בלונדון מאז 2019, ובו ממפיס נקמה על ההפסד ליריבה בברלין

|
מוראנט (רויטרס)
מוראנט (רויטרס)

ג'ה מוראנט חזר הלילה לסגל והוביל את ממפיס לניצחון מרשים 109:126 על אורלנדו במשחק עונה סדירה שנערך בלונדון, הראשון בבירה האנגלית מאז 2019. מוראנט בלט עם 24 נקודות ו-13 אסיסטים, והיה הדמות המרכזית בערב שבו ממפיס נראתה חדה ודומיננטית מהפתיחה.

לצדו של מוראנט בלט גם ג'וק לנדייל עם תרומה התקפית משמעותית של 21 נקודות ו-8 ריבאונדים, בעוד ג'ארן ג'קסון ג'וניור הוסיף 17 נקודות. עבור הגריזליס היה זה סוג של תיקון, לאחר ההפסד למג'יק במפגש הקודם בין הקבוצות שנערך בברלין, במסגרת הדאבל האירופי.

המג'יק נקלעו לפיגור עמוק כבר במחצית הראשונה, כאשר בשלב מסוים ההפרש עמד על 33 נקודות. למרות ניסיון חזרה ברבע האחרון, כולל שלשה של פאולו בנקרו שצמצמה את ההפרש, ממפיס שמרה על השליטה וסגרה את המשחק בצורה בטוחה.

בצד של אורלנדו, אנתוני בלאק היה הקלע המוביל עם 19 נקודות, וונדל קרטר ג'וניור תרם 18 נקודות ו-7 ריבאונדים. בנקרו סיים עם 16 נקודות, לצד 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, אך התקשה באחוזי הקליעה.

המשחק נערך באולם ה-O2 בלונדון והיה משחק העונה הסדירה העשירי שנערך בעיר. ה-NBA כבר סימנה את המשך הנוכחות באירופה, עם שני משחקים נוספים בעונה הסדירה שייערכו ב-2027 בפאריס ובמנצ'סטר, ובעונת 2028 יארחו פאריס וברלין משחקים נוספים.

