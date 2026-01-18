יום ראשון, 18.01.2026 שעה 22:05
3922-4318מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2720-2519הפועל ראשל"צ4
2724-2819מ.ס קריית ים5
2722-2618מ.ס כפר קאסם6
2724-2719הפועל ר"ג7
2529-2818הפועל כפר שלם8
2527-2419עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1826-2219הפועל נוף הגליל14
1839-3019מכבי יפו15
1831-1818הפועל עפולה16

קשר יפו סאמי אדם סיכם את תנאיו בקריבבאס

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, שחקנה של הבולגרים המושאל מהפועל ת"א ימריא בימים הקרובים כדי לחתום במדי קבוצת הצמרת האוקראינית בה משחק גם בר לין

|
סאמי אדם (רדאד ג'בארה)
סאמי אדם (רדאד ג'בארה)

המושבה הישראלית באוקראינה ככל הנראה תתרחב בימים הקרובים, כשכפי שפורסם ב-ONE, נקבל לגיונר חדש לקריבבס בה משחק בר לין ואותה מאמן פטריק ואן לוון יחד עם עוזרו אורי דוד. הקשר הישראלי ממוצא סודני יצטרף בהשאלה עד לסיום העונה, לה תהיה גם אופציית רכישה.

אחרי שהיו פערים קטנים בין הצדדים, כל התנאים סוכמו וכעת נודע ל-ONE שהקשר ימריא בימים הקרובים על מנת לחתום בשורות המועדון. אחת ממטרותיו של אדם היא לקבל את הזכויות לשחק בנבחרת סודאן, אחרי שעדיין לא הצליחו להסדיר את המסמכים בנוגע לנבחרת ישראל.

הקשר הצעיר הגיע בתחילת העונה מהפועל תל אביב, לה הוא שייך ורשם במדי יפו 16 הופעות בליגה ובגביע בהן כבש שני שערים, כשברוב הזמן עלה מהספסל.

