יום ראשון, 18.01.2026 שעה 21:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

צפו בתמונות: אלעד אמיר מירר בבכי בסמי עופר

ירד עם דמעות: בלמה הצעיר של מכבי חיפה שקיבל את המקום בהרכב מול מכבי ת"א נפצע לקראת סיום המחצית הראשונה ונאלץ לפנות את מקומו לשון גולדברג

|
אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)
אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)

מכבי חיפה ספגה חדשות כואבות הערב (ראשון) במהלך המשחק מול מכבי תל אביב באצטדיון סמי עופר, כאשר הבלם הצעיר אלעד אמיר נפצע לקראת סיומה של המחצית הראשונה ונאלץ לרדת מכר הדשא בדמעות.

אמיר, שקיבל את המקום בהרכב, נפגע בדקה ה-41 ולא היה מסוגל להמשיך. הוא פינה את מקומו לשון גולדברג, במה שהפך לחילוף כפוי נוסף במשחק שכבר קודם לכן התאפיין בפציעות. רגע הירידה שלו, מלווה בדמעות, המחיש את עוצמת האכזבה של השחקן הצעיר, שידע כי מדובר בהזדמנות משמעותית עבורו.

הפציעה של אמיר הגיעה לאחר שגם מכבי תל אביב איבדה שני שחקנים במחצית הראשונה, טייריס אסאנטה ואושר דוידה, מה שהפך את שלב הפתיחה של המשחק לעמוס בחילופים כפויים משני הצדדים.

אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)
אלעד אמיר יוצא בדמעות (רדאד גאלעד אמיר יוצא בדמעות (רדאד ג'בארה)
אלעד אמיר יוצא בדמעות (רדאד גאלעד אמיר יוצא בדמעות (רדאד ג'בארה)

אמיר החל לאחרונה לקבל קרדיט בהרכב הירוקים, בין היתר בעקבות היעדרותו של עבדולאי סק שנמצא באפריקה ופציעתו של גולדברג. בדקות שקיבל בתקופה האחרונה הבלם הצעיר הראה ביטחון, בגרות ויכולת טובה, והצדיק את האמון שניתן לו. לכן, הפציעה שלו מגיעה בעיתוי לא פשוט, הן עבורו אישית והן עבור הקבוצה.

במועדון הירוק יקוו כי הפגיעה אינה חמורה וכי אמיר יוכל לחזור במהרה לפעילות, לאחר שייבדק ויעבור אבחון רפואי, זאת לאחר שנראה בדרך להמשיך ולבסס את מעמדו ברוטציה של הקבוצה הבוגרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */