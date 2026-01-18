בעיה למכבי ת"א: אסאנטה הוחלף בדקה ה-19

טייריס אסאנטה פתח הערב (ראשון) בהרכב מכבי תל אביב למשחק מול מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, אך נאלץ לרדת לספסל כבר בשלב מוקדם בעקבות פציעה. הבלם הצהוב היה בספק להתמודדות עוד לפני שריקת הפתיחה, אך לבסוף עלה לשחק כשהוא חבוש וניסה לעמוד לרשות הצוות המקצועי.

כבר בדקה ה-15 אסאנטה נפגע במהלך המשחק ונזקק לטיפול על כר הדשא. למרות הכאבים, הוא התעקש לחזור ולהמשיך לשחק, אולם כעבור מספר דקות התברר כי אינו מסוגל להמשיך. בדקה ה-19 הבין השחקן כי לא יוכל להשלים את המשחק וביקש חילוף.

מי שנכנס במקומו הוא רז שלמה, שנשלח מוקדם מהמתוכנן לחזק את חוליית ההגנה של מכבי תל אביב. במועדון יקוו כי הפציעה של אסאנטה אינה חמורה וכי יוכל לשוב לפעילות בהקדם, לאחר שייבדק ויעבור אבחון נוסף בימים הקרובים.