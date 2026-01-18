יום ראשון, 18.01.2026 שעה 21:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

בעיה למכבי ת"א: אסאנטה הוחלף בדקה ה-19

שחקן ההגנה של הצהובים שהיה בספק למשחק בסמי עופר ועלה עם חבישה נפצע, ניסה לחזור ובהמשך הכאבים הכריעו אותו ורז שלמה עלה לשחק במקומו מול חיפה

|
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

טייריס אסאנטה פתח הערב (ראשון) בהרכב מכבי תל אביב למשחק מול מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, אך נאלץ לרדת לספסל כבר בשלב מוקדם בעקבות פציעה. הבלם הצהוב היה בספק להתמודדות עוד לפני שריקת הפתיחה, אך לבסוף עלה לשחק כשהוא חבוש וניסה לעמוד לרשות הצוות המקצועי.

כבר בדקה ה-15 אסאנטה נפגע במהלך המשחק ונזקק לטיפול על כר הדשא. למרות הכאבים, הוא התעקש לחזור ולהמשיך לשחק, אולם כעבור מספר דקות התברר כי אינו מסוגל להמשיך. בדקה ה-19 הבין השחקן כי לא יוכל להשלים את המשחק וביקש חילוף.

מי שנכנס במקומו הוא רז שלמה, שנשלח מוקדם מהמתוכנן לחזק את חוליית ההגנה של מכבי תל אביב. במועדון יקוו כי הפציעה של אסאנטה אינה חמורה וכי יוכל לשוב לפעילות בהקדם, לאחר שייבדק ויעבור אבחון נוסף בימים הקרובים.

