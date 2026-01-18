יום ראשון, 18.01.2026 שעה 21:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

רשמית: שחקן כנף פרואני סיכם בקריית שמונה

הקבוצה הצפונית הודיעה שפרנדו פאצ'קו בן ה-26 יצטרף למועדון בכפוף לבדיקות רפואיות. את העונה פתח בקבוצת ספורטינג קריסטל מהליגה הבכירה בפרו

|
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)

רכש לעירוני קריית שמונה, שהודיעה רשמית שפרננדו פאצ'קו סיכם במועדון. הפרואני בן ה-26 שמשחק בעמדות הכנפיים צפוי להצטרף בימים הקרובים לחניכיו של שי ברדה, זאת  לאחר שינחת בארץ, יעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום רשמית במשרדי הקבוצה.

כאמור, פאצ'קו צפוי לחזק את החלק הקדמי של הקבוצה כשאת העונה פתח בקבוצת ספורטינג קריסטל מהליגה הבכירה בפרו. כמו כן, הפרואני שיחק בעברו במדי סיאנצ'יאו ודפורטיבו מוניציפאל הפרואניות ואף שיחק במדי קבוצת פלומיננסה מהליגה הראשונה בברזיל. 

במהלך הקריירה שלו רשם פאצ'קו 212 הופעות בכל המסגרות, כבש 15 שערים ובישל 18 פעמים בקבוצותיו השונות בדרום אמריקה. לאחרונה הוא סיים חוזה ומרבה לשחק בכנף שמאל, אם כי הוא יכול לשחק בכנף ימין. שוויו מוערך בכ-325,000 אירו לפי ‘טרנספרמרקט’.

