שיא שלילי: 1,705 אוהדי הפועל ת"א נגד נתניה

מצב העניינים בין לא מעט אוהדי הפועל תל אביב, ובטח האולטראס, לא מוסיף לכמות האנשים שבאים למשחקים של הקבוצה, ולא מעט פעמים ההיכל לא מתמלא לו בין אם ביורוליג או בליגת ווינר סל, אבל היום (ראשון) הקבוצה רשמה שיא שלילי של קהל.

בין אם זה מזג האוויר שבחוץ, לא מעט אוהדים שמחרימים או אפילו השעה הלא נוחה, כאשר המשחק התחיל ב-18:00, רק 1,705 צופים הגיעו להיכל מנורה מבטחים למפגש נגד אליצור נתניה במסגרת המחזור ה-14 בליגת ווינר סל.

רק לפני כמה ימים הקבוצה אירחה את הפועל גליל עליון בהיכל מנורה מבטחים ב-20:40 ובמפגש הזה הגיעו 1,875 אוהדים, כאשר נגד אליצור נתניה הגיעו כאמור פחות מזה.

ים מדר על הרצפה מוקף בשחקני אליצור נתניה (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב במקום הראשון ביורוליג וערב המחזור ה-14, הנוכחי, היא גם הוליכה את הטבלה בליגת ווינר סל, כאשר המאזן שלה במפעל המקומי היה 12 ניצחונות והפסד אחד בודד להפועל ירושלים ביד אליהו. ביורוליג האדומים במאזן של 15 ניצחונות לצד שישה הפסדים.