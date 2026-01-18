יום ראשון, 18.01.2026 שעה 19:30
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3131-3022פולהאם10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

פספוס: ניוקאסל סיימה ב-0:0 עם וולבס האחרונה

המגפייז החמיצו צ'אנס לעקוף בטבלה את צ'לסי השישית ונעצרו אחרי 3 ניצחונות בליגה במשחק בו היו עדיפים. הזאבים כבר 4 משחקים בלי הפסד, אבל מסובכים

|
ז'וזה סה (IMAGO)
ז'וזה סה (IMAGO)

המחזור ה-22 בפרמייר ליג נמשך הערב (ראשון) עם תיקו מאופס בין ניוקאסל לוולבס, במשחק שבו המגפייז היו עדיפים ברוב שלבי ההתמודדות, אך לא הצליחו לתרגם זאת לשערים.

ניוקאסל החזיקה יותר בכדור וגם הגיעה ליותר מצבים, אך שתי הקבוצות בעטו רק פעמיים למסגרת לאורך 90 דקות, נתון שמסביר היטב את התוצאה הסופית.

עבור ניוקאסל מדובר בעצירה לא רצויה, לאחר רצף של שלושה ניצחונות ליגה. הקבוצה נותרה במקום השמיני בטבלה ופספסה הזדמנות משמעותית לעקוף את צ'לסי שמדורגת במקום השישי, כאשר המשחק הזה היה אמור להעניק לה יתרון במאבק על הצמרת הגבוהה והכרטיסים לאירופה.

מן העבר השני, וולבס ממשיכה אמנם ברצף ללא הפסד, זה המחזור הרביעי ברציפות שבו היא לא נכנעת, עם שלושה תיקו וניצחון אחד, אך מצבה בטבלה נותר חמור במיוחד. נועלת הטבלה צברה שמונה נקודות בלבד מאז פתיחת העונה, נתון שמציב אותה במסלול כמעט בטוח לירידה לצ'מפיונשיפ, אלא אם תגיע התעוררות משמעותית בחלק השני של העונה.

