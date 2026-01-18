פספוס: ניוקאסל סיימה ב-0:0 עם וולבס האחרונה

המחזור ה-22 בפרמייר ליג נמשך הערב (ראשון) עם תיקו מאופס בין ניוקאסל לוולבס, במשחק שבו המגפייז היו עדיפים ברוב שלבי ההתמודדות, אך לא הצליחו לתרגם זאת לשערים.

ניוקאסל החזיקה יותר בכדור וגם הגיעה ליותר מצבים, אך שתי הקבוצות בעטו רק פעמיים למסגרת לאורך 90 דקות, נתון שמסביר היטב את התוצאה הסופית.

עבור ניוקאסל מדובר בעצירה לא רצויה, לאחר רצף של שלושה ניצחונות ליגה. הקבוצה נותרה במקום השמיני בטבלה ופספסה הזדמנות משמעותית לעקוף את צ'לסי שמדורגת במקום השישי, כאשר המשחק הזה היה אמור להעניק לה יתרון במאבק על הצמרת הגבוהה והכרטיסים לאירופה.

מן העבר השני, וולבס ממשיכה אמנם ברצף ללא הפסד, זה המחזור הרביעי ברציפות שבו היא לא נכנעת, עם שלושה תיקו וניצחון אחד, אך מצבה בטבלה נותר חמור במיוחד. נועלת הטבלה צברה שמונה נקודות בלבד מאז פתיחת העונה, נתון שמציב אותה במסלול כמעט בטוח לירידה לצ'מפיונשיפ, אלא אם תגיע התעוררות משמעותית בחלק השני של העונה.