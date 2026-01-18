ְֱעילאי היילה חתם ל-3 שנים במכבי תל אביב

במכבי תל אביב חושבים על דור העתיד. המועדון החתים את עילאי היילה, שחקן כנף בן 14, לשלוש שנים קדימה, זאת באמצעות סוכנות השחקנים SGM בראשותו של שחר גרינברג, בנוכחותם של בנג'מין מנספורד וגדי ברומר, אנשי מכבי תל אביב. היילה חלק מקבוצת נערים ג' של המועדון הנמצאת בראש טבלת ליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2011.

מאז דצמבר 2023 עילאי חלק ממחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אליה הגיע אחרי שנתיים במחלקת הנוער של היהלומים. העונה, מאחוריו כבר 21 הופעות במדי קבוצת נערים ג', מוליכת טבלת ליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2011 (הקבוצה עם 18 ניצחונות רצופים בליגה). לזכותו של עילאי שמונה שערים בכל המסגרות.

71 הופעות מאחוריו עד כה במכבי תל אביב, לצד 33 שערים בכל המסגרות. את דרכו החל בעונת המשחקים 2020/21 תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל כשחבר למחלקת הנוער של הפועל חדרה, באיזור מגוריו. 13 הופעות רשם אז, עד מעברו למכבי נתניה, במדיה שיחק במשך שתניים רצופות, עד מעברו למקום שהפך ממזן לבית בעבורו.