יום ראשון, 18.01.2026 שעה 17:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4314-3418הפועל ת"א1
3719-4218מכבי חיפה2
3622-4518מכבי ת"א3
3621-3518הפועל ב"ש4
3230-4718מכבי נתניה5
3028-3518מכבי פ"ת6
2932-4018הפועל פ"ת7
2832-3018בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
2721-2718בני יהודה1
2427-3218הפועל כפ"ס2
2130-2818הפועל רעננה3
2128-2318מ.ס. אשדוד4
2136-2618הפועל ראשל"צ5
1935-1918מכבי הרצליה6
1843-2318עירוני ק"ש7
1639-1918הפועל חיפה8
1051-2918הפועל רמה"ש9
647-2118הפועל עכו10

בלם ארגנטינאי הצטרף לנוער של מכבי פתח תקווה

גוליאנו גורירי, בן 18, מצטרף לקבוצה של תמיר לוזון, כשחתם לעונה וחצי במועדון. עבר את בדיקות ה-TMS שלו בהצלחה ויהיה חלק מהסגל בפלייאוף העליון

|
בר כץ וגוליאנו גורירי (באדיבות המדיה של מכבי פתח תקווה)
בר כץ וגוליאנו גורירי (באדיבות המדיה של מכבי פתח תקווה)

לאחר צירופו של גאווין ג'ונה כאראם, האמריקאי-יהודי, לנוער של מכבי פתח תקווה, רכש נוסף לקבוצה הצעירה של תמיר לוזון, המגיע מאמריקה הלטינית. לאחר שעבר את בדיקות ה-TMS בהצלחה, גוליאנו גורירי, בלם בן 18, הפך לחלק מהמועדון ומקבוצת הנוער בפרט, כשחתם על חוזה לעונה וחצי, באמצעות נציגו, בר כץ, מסוכנות השחקנים B.K Football Agency.

גוליאנו הגיע מהקבוצה עד גיל 20 של קלוב אתלטיקו טוקומאן הארגנטינאית, לה קבוצת בוגרים בליגת העל הארגנטינאית, המשחקת באצטדיון מונומנטל חוסה פיירו, המכיר כ-35 אלף מקומות. מדובר במועדון שהוקם בשנת 1902 ולו 54 תארים במרוצת השנים, בגביעים אלה ואחרים, כולל אליפויות בליגות שנייה ומטה.

גוליאנו גדל במחלקת הנוער של מועדון הכדורגל ארחנטינוס ג'וניורס, מועדון שהוקם בשנת 1904 ובו שיחק דייגו מראדונה האגדי, עליו קרוי שם האצטדיון של המועדון, הנמצא בבואנסוס איירס, אצטדיון המכיל כ-24 אלף מקומות. מדובר במועדון שהוציא לא מעט שחקני על לכדורגל העולמי וזכה בחמישה תאריך מ-1984 ועד ל-2010.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */