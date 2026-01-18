בלם ארגנטינאי הצטרף לנוער של מכבי פתח תקווה

לאחר צירופו של גאווין ג'ונה כאראם, האמריקאי-יהודי, לנוער של מכבי פתח תקווה, רכש נוסף לקבוצה הצעירה של תמיר לוזון, המגיע מאמריקה הלטינית. לאחר שעבר את בדיקות ה-TMS בהצלחה, גוליאנו גורירי, בלם בן 18, הפך לחלק מהמועדון ומקבוצת הנוער בפרט, כשחתם על חוזה לעונה וחצי, באמצעות נציגו, בר כץ, מסוכנות השחקנים B.K Football Agency.

גוליאנו הגיע מהקבוצה עד גיל 20 של קלוב אתלטיקו טוקומאן הארגנטינאית, לה קבוצת בוגרים בליגת העל הארגנטינאית, המשחקת באצטדיון מונומנטל חוסה פיירו, המכיר כ-35 אלף מקומות. מדובר במועדון שהוקם בשנת 1902 ולו 54 תארים במרוצת השנים, בגביעים אלה ואחרים, כולל אליפויות בליגות שנייה ומטה.

גוליאנו גדל במחלקת הנוער של מועדון הכדורגל ארחנטינוס ג'וניורס, מועדון שהוקם בשנת 1904 ובו שיחק דייגו מראדונה האגדי, עליו קרוי שם האצטדיון של המועדון, הנמצא בבואנסוס איירס, אצטדיון המכיל כ-24 אלף מקומות. מדובר במועדון שהוציא לא מעט שחקני על לכדורגל העולמי וזכה בחמישה תאריך מ-1984 ועד ל-2010.