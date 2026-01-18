יום ראשון, 18.01.2026 שעה 17:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

נקבע השופט שינהל את הדרבי התל אביבי

דוד פוקסמן יהיה מי שינהל את המשחק בין מכבי להפועל ת"א, בעוד אביב קליין את המפגש של מכבי חיפה ונתניה. וגם: מי ישפוט את משחקיהן בית"ר וב"ש

|
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-19 אמנם עוד בעיצומו, אך ההתאחדות לכדורגל פרסמה את שיבוצי השופטים למחזור ה-20. במוקד, דוד פוקסמן ישפוט את אחד המשחקים החמים בישראל, הדרבי התל אביבי שיפגיש בין מכבי להפועל תל אביב.

שיבוצים נוספים הם של יגאל פריד, שישפוט בין מכבי נתניה למכבי חיפה, אביב קליין שינהל את המשחק בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים וספיר ברמן שתשפוט את המפגש בין הפועל חיפה למכבי בני ריינה. 

כמו כן, גל לוי יהיה על הדשא במשחקן של הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה, בעוד אביאל לוי יהיה בעירוני טבריה נגד בני סכנין ואוהד אסולין ינהל את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני קריית שמונה.

