נקבע השופט שינהל את הדרבי התל אביבי

המחזור ה-19 אמנם עוד בעיצומו, אך ההתאחדות לכדורגל פרסמה את שיבוצי השופטים למחזור ה-20. במוקד, דוד פוקסמן ישפוט את אחד המשחקים החמים בישראל, הדרבי התל אביבי שיפגיש בין מכבי להפועל תל אביב.

שיבוצים נוספים הם של יגאל פריד, שישפוט בין מכבי נתניה למכבי חיפה, אביב קליין שינהל את המשחק בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים וספיר ברמן שתשפוט את המפגש בין הפועל חיפה למכבי בני ריינה.

כמו כן, גל לוי יהיה על הדשא במשחקן של הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה, בעוד אביאל לוי יהיה בעירוני טבריה נגד בני סכנין ואוהד אסולין ינהל את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני קריית שמונה.