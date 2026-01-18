יום ראשון, 18.01.2026 שעה 17:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2428-1920אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2224-2120אוססונה11
2222-1619ראיו וייקאנו12
2127-2419ריאל סוסיאדד13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1924-1619אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

אחרי דרו: עוד 2 כישרונות בדרך החוצה מברצלונה

בנוסף לקשר שיעבור לפ.ס.ז', מאמדו אמבאקה ואנדרס קואנקה צפויים לעזוב מיידית את הקטלונים ולעבור לסנט לואיס סיטי מה-MLS ולקומו האיטלקית בהתאמה

|
אמבאקה וקואנקה (האתר הרשמי של ברצלונה, IMAGO)
אמבאקה וקואנקה (האתר הרשמי של ברצלונה, IMAGO)

בצל עזיבתו של דרו לפאריס סן ז'רמן, בברצלונה מתמודדים כעת עם סימנים לעזיבות נוספות בגזרת הכישרונות הצעירים, בעיקר מקבוצת המילואים. שני שחקנים מרכזיים בבארסה אתלטיק עומדים בפני פרידה אפשרית מהמועדון כבר בחלון החורף הנוכחי, כל אחד ליעד אחר ובליגה אחרת.

הראשון הוא אנדרס קואנקה, בלם בן 18, שמעורר עניין גובר בקרב מספר מועדונים באירופה. לפני מספר ימים דווח על התעניינות מצד מילאן וקומו, אך כעת נראה כי קומו מנסה להקדים את המתחרות במרוץ. על פי הדיווחים, הקבוצה האיטלקית, שמקיימת קשר רציף עם ברצלונה סביב העסקה, צפויה להעמיק את המגעים בתקופה הקרובה כדי לבחון את היתכנות המהלך.

לקואנקה חוזה שמסתיים בתום העונה, והפוטנציאל הגבוה שלו הופך אותו ליעד מועדף עבור מועדונים המחפשים כישרונות צעירים. העונה הוא אף רשם דקות ראשונות בקבוצה הבוגרת, כאשר שיחק שש דקות תחת האנזי פליק בסיום משחק ליגת האלופות מול יאנג בויז במונז'ואיק. בנוסף, הוא היה שחקן ברצלונה היחיד שהשתתף במונדיאל עד גיל 20 ב-2025, לאחר שיאן וירג’יל עזב למיורקה.

אנדראס קואנקה (IMAGO)אנדראס קואנקה (IMAGO)

במקביל, גם מאמדו אמבאקה, בלם סנגלי בן 23 מבארסה אתלטיק, נמצא בדרכו החוצה. לפי דיווחים, אמבאקה קרוב לסגירת מעבר ל-MLS, כאשר היעד הוא סנט לואיס סיטי. מדובר באבדה משמעותית עבור קבוצת המילואים, עד כדי כך שהמאמן כלל לא זימן אותו למשחק האחרון מול אנדראץ'. עבור אמבאקה תהיה זו חזרה לליגה האמריקאית, שם החל את הקריירה המקצועית שלו, לאחר שחתם ב-2021 על חוזה ראשון ב-LAFC, שיחק בהשאלה בלאס וגאס לייטס, ובהמשך גם בוויאריאל ב'.

בספטמבר 2023 הגיע בהשאלה לבארסה אתלטיק, שם היכולת שהציג החזירה אותו שוב לרדאר של קבוצות מה-MLS, והפעם ממיזורי. שתי ההתפתחויות הללו מחזקות את התחושה כי ברצלונה עשויה לאבד בחודשים הקרובים עוד שחקנים צעירים ומבטיחים, כאשר אילוצים מקצועיים וכלכליים ממשיכים להשפיע גם על עתיד קבוצת המילואים.

