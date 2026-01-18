יום ראשון, 18.01.2026 שעה 17:31
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

הפועל ת"א נגד י-ם ביום שבת, 31.1, ב-21:15

פורסמו המועדים למשחקי רבע גמר גביע המדינה בכדורסל: ב-1.2 העמק נגד חולון (18:30) וקריית אתא נגד מכבי ת"א (21:00), יום לאחר מכן ב"ש נגד הרצליה

|
ג'ארד הארפר וים מדר (רועי כפיר)
ג'ארד הארפר וים מדר (רועי כפיר)

אחרי הבלגן שהיה עם ההגרלה ברבע גמר גביע המדינה בכדורסל, בסופו של דבר באיגוד החליטו להשאיר את המצב כמו שהוא וקבעו שההגרלה הייתה תקינה, והיום (ראשון) הם פרסמו את המועדים של ארבעת המשחקים במפעל השני בחשיבותו בישראל.

במשחק המרכזי של שמונה האחרונות, הפועל תל אביב תארח את הפועל ירושלים ביום שבת, 31.1 בשעה 21:15. יום לאחר מכן, ביום ראשון, 1.2, ישוחקו שני משחקים. הראשון יהיה ב-18:30 בין הפועל העמק להפועל חולון, השני ב-21:00 בין קריית אתא למכבי תל אביב.

לסיום, ביום שני, 2.2, ישוחק המשחק האחרון של רבע הגמר כאשר הפועל באר שבע/דימונה תארח את בני הרצליה ב-20:10. נזכיר, מכבי תל אביב מחזיקה בתואר אחרי שבשנה שעברה ניצחה את הפועל ירושלים בגמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */